​​​​​​​Lampadari moderni: idee e tendenze

Scegliere l’illuminazione per l’ambiente di casa è un momento molto più importante di quanto si possa credere. Qualsiasi sia la tipologia che si va a selezionare, lampadari a sospensione, applique o altre lampade, si tratta di elementi d’arredo che non devono essere assolutamente selezionati senza la giusta attenzione, indipendentemente dall’ambiente della casa che si deve illuminare.

La luminosità è, infatti, una caratteristica essenziale all’interno di un’abitazione, sia da un punto di vista pratico, in quanto deve essere in grado di garantire una buona visibilità e, allo stesso tempo, anche dal punto di vista estetico per trasmettere l’idea di accoglienza e calore. Optando per i lampadari moderni, è possibile avere a disposizione una vasta gamma di colori, forme e finiture da abbinare ai più svariati stili di arredamento, basta dare un’occhiata ai siti di uno dei riferimenti italiani del settore casa, Leroy Merlin.

I lampadari moderni di tendenza, oltre ad essere semplici da pulire, riescono ad integrarsi in qualunque ambiente, conferendo un tocco di classe ed eleganza allo spazio. Di seguito alcune idee di tendenza per arredare casa con dei lampadari moderni dalle forme particolari, ideali per ogni tipo di stile e arredamento.

Arredare casa con i lampadari moderni: 5 idee di tendenza

In generale, prima di decidere la tipologia di luce che si vuole inserire in casa, è bene essere a conoscenza di tutte le caratteristiche della stanza in questione, in particolare per quanto riguarda la sua ampiezza e possibilità di luce naturale. In un soggiorno, per esempio, una sola lampada potrebbe non bastare per garantire la corretta illuminazione; invece, per un bagno di piccole dimensioni, un lampadario è più che sufficiente per una buona visibilità all’interno dell’ambiente. Proprio per timore di non avere la massima luminosità con i modelli tradizionali, di solito si tende ad optare per i lampadari moderni. Questa ultima tipologia, infatti, con forme e colori particolari garantisce una luminosità ottimale per ogni ambiente della casa. Inoltre, una tendenza di design degli ultimi anni è quella di optare per le luci LED: si tratta di una particolare tipologia di illuminazione che permette di regolare in modo autonomo la luminosità ma anche di risparmiare i consumi e rispettare l’ambiente. Di seguito 6 idee di lampadari moderni di design per arredare gli ambienti della casa.

1. Lampadario a sfera

Il lampadario a sfera è una particolare tipologia di lampadario moderno ideale se si desidera enfatizzare la luce dell’ambiente in modo originale. Le sfere in questione sono costruite con del semplice vetro trasparente e, così fatte, garantiscono una luminosità a 360 gradi.

2. Lampade dalle forme irregolari

L’illuminazione di una casa è uno degli elementi fondamentale in quanto, se ben valutata, può ridare vita a un ambiente banale, noioso e spento. Un’idea originale per quanto riguarda i lampadari moderni, potrebbe essere quella di utilizzare le lampade a sospensione distribuite in forme irregolari e non definite. Una forma particolare conferisce un tocco di vivacità e personalità allo spazio circostante, oltre a garantire la massima luminosità.

3. Lampadario LED in tessuto

Se si prediligono in modo particolare le linee tonde e i tessuti, una soluzione perfetta è quella di optare per un lampadario LED in tessuto dalla forma cilindrica. Si tratta di una soluzione moderna che, grazie alla sua luce accogliente e calda, si abbina a qualunque tipo di stile, dal classico al contemporaneo. Il tessuto, inoltre, ha la capacità di aumentare ancor di più il valore estetico dell’ambiente.

4. Luci orientabili

Le luci orientabili sono diventate una tendenza nei lampadari moderni per la loro grande comodità ed efficienza. Grazie alla facilità di montaggio, questa tipologia di lampadario può essere montata sia a muro che a parete ed è adatta a qualunque ambiente della casa. Si tratta di lampade che possono essere orientabili fino a 90 gradi in posizione verticale e poi ruotate di 360 gradi. Questo tipo di illuminazione permette, non solo di avere una visuale completa di tutte le angolazioni della stanza, ma anche di disporre di diverse temperature di colore.

5. Lampadario moderno minimalista

Se si ricerca la modernità e l’essenzialità, il lampadario minimalista è la soluzione ideale per la casa. Quest’ultimo rappresenta la tipologia di lampadario moderno per eccellenza e si distingue per una semplice struttura in ferro e un filo collegato alle luci LED. Un modello del genere si può utilizzare sia in un ambiente luminoso come la zona living, ma anche in spazi della casa dove regnano tonalità più scure come il blu intenso, il nero o il grigio. Un lampadario moderno minimalista è capace di donare la luminosità necessaria agli ambienti della casa e, inoltre, disponendo delle luci LED, garantisce un’illuminazione a basso consumo.

6. Lampadari moderni asimmetrici

Per rendere l’ambiente originale ed elegante allo stesso tempo, utilizzare dei lampadari con un taglio asimmetrico è una soluzione ideale. Si potrebbe optare, per esempio, per delle lampade a sospensione caratterizzate da una lunghezza rilevante, proprio per conferire maggiore enfasi all’ambiente. Una delle stanze della casa che più si adatta a questa tipologia di lampadario è il bagno. Anche se di piccole dimensioni, l’unione di queste particolari luci con la presenza di un grande specchio, può rendere l’ambiente più ampio e profondo dal punto di vista visivo.