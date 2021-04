Serramenti italiani Domino: alta qualità a condizioni vantaggiose

Anni di esperienza nel settore, qualità italiana e un rapporto diretto con il produttore che rende l’acquisto alla portata di tutti. È Domino, l’azienda torinese specializzata in produzione, installazione e vendita di finestre, tapparelle, persiane e zanzariere. Solo articoli realizzati con materiali di alta qualità, garantiti 10 anni (15 in alcuni casi) e presentati a condizioni imbattibili su www.domino.casa.

Scorrendo il catalogo, si trovano porte e finestre Torino in ultraresina, in PVC e in alluminio/legno, zanzariere antipolline, tapparelle e persiane. Per ogni articolo sono fornite immagini e descrizioni dettagliate, con indicazione delle certificazioni ottenute (ad esempio la certificazione UNI EN 13659 di resistenza al vento CLASSE 6 per le persiane). E dalla scheda prodotto è possibile richiedere direttamente un preventivo gratuito.

La sezione Offerte del portale, invece, raccoglie promozioni a tempo da cogliere al volo. Basta un click per bloccare lo sconto, richiedendo un preventivo a costo zero e senza impegno. Approfittando delle offerte, il cliente ha accesso anche ai finanziamenti a tasso zero (24 mesi), tasso agevolato, prima rata a 60 giorni. Per il 2021 il credito agevolato resta comunque disponibile anche per chi non ricorre alle promozioni a tempo.

Ma a convincere le migliaia di clienti che scelgono Domino sono anche la sicurezza di terminare i lavori nei tempi stabiliti e la pratica Enea inclusa. Senza contare che ogni progetto viene seguito da un team altamente qualificato di cui fanno parte geometri, posatori e venditori. Il cliente riceve assistenza pre e post-vendita e può contare sulla professionalità di operatori specializzati.

Sono questi tratti distintivi, associati ad una costante attività di ricerca e innovazione, che hanno consentito a Domino di affermarsi come leader nel settore. Toccare con mano la qualità della proposta è semplice, basta recarsi presso lo showroom di 2.000 metri quadrati in Via F. De Sanctis 45, Torino. La sede di produzione e logistica invece si trova in C.so Allamano 74, Rivoli.

Visita ora www.domino.casa e rinnova la tua casa con l’alta qualità Made in Italy a condizioni competitive.