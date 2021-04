LG lancia una nuova gamma di climatizzatori residenziali con funzionalità antibatteriche

LG Electronics (LG) presenta la nuova gamma di condizionatori residenziali dotati di funzionalità antibatteriche. Il tempo trascorso all'interno di abitazioni, uffici o altri ambienti chiusi, infatti, anche prima della pandemia COVID-19, è aumentato rispetto al passato e la qualità dell'aria indoor sta diventando una preoccupazione crescente.

Per soddisfare questa esigenza, LG ha integrato all’interno delle proprie soluzioni per la climatizzazione residenziale DUALCOOL Deluxe e ARTCOOL l’innovativo AirCare Complete System™, un sistema di filtrazione completo che mantiene fresca e pulita sia l'aria emessa dal condizionatore d’aria sia l’unità stessa.

AirCare Complete System™ e tecnologie innovative

L’innovativo AirCare Complete System™ è un processo composto da più fasi, che assicurano anche una pulizia ottimale all’interno del prodotto, affinché sia emessa in ambiente aria sana e pulita. Il Pre-Filter™ intrappola le particelle di polvere di dimensione maggiore e lo ionizzatore Plasmaster™ Ionizer+ rimuove gli odori sgradevoli ed immette in ambiente ioni negativi, che attraggono gli inquinanti dispersi nell’aria, come polvere, pollini e batteri e li trasformano in molecole d’acqua, lasciando l’aria fresca e igienizzata.

Il sistema di purificazione dell’aria di LG integra anche funzioni e tecnologie per mantenere pulite le componenti interne del climatizzatore, perché la pulizia interna del prodotto influisce notevolmente sulla qualità del flusso d’aria che emette in ambiente. L’innovativa tecnologia UVnano™ che, come suggerisce il nome, utilizza la luce ultravioletta, elimina i microrganismi batterici che potrebbero annidarsi sul ventilatore dell’unità interna. I LED che emettono i raggi UV sono posizionati proprio in corrispondenza del ventilatore e la loro azione danneggia i microrganismi, rompendone la catena del DNA, e rendendo quindi impossibile la proliferazione. UVnano™ è in grado di rimuovere il 99,99% dei batteri dal ventilatore, in modo che non vengano immessi in ambiente.

Insieme alla tecnologia UVnano™, la funzione Auto-cleaning contribuisce a mantenere l’unità interna del climatizzatore priva di umidità, prevenendo la formazione di muffe e batteri, oltre che il diffondersi di cattivi odori.

«Queste tecnologie innovative testimoniano l’impegno di LG nel promuovere e integrare all’interno delle nostre soluzioni funzionalità sempre più avanzate ed efficaci che contribuiscano a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo», ha dichiarato Gianluca Figini, Air Solution Director, LG Electronics Italia. «Grazie alla combinazione di un sistema di filtrazione a più fasi con la tecnologia UVnano™, l’innovativo AirCare Complete System elimina ogni preoccupazione sulla qualità del flusso d’aria emesso in ambiente dai nostri nuovi modelli. Ascoltando la voce dei nostri clienti e sfruttando la nostra esperienza e competenza nelle tecnologie per la cura dell'aria, LG continuerà a creare soluzioni che stabiliscono un nuovo standard per la qualità dell'aria interna e contribuiscono a rendere migliore la vita all’interno delle nostre case».

I nuovi LG DUALCOOL Deluxe e ARTCOOL con tecnologia UVnano™ sono disponibili in configurazione mono (9000 e 12000 Btu) e multi split e saranno disponibili sul mercato italiano a partire da aprile 2021.