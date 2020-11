Voglia di Black Friday, da MediaWorld inizia il conto alla rovescia!

Nonostante si tratti di una tradizione tendenzialmente americana il Black Friday e il Cyber Monday sono diventate delle ricorrenze attese per gli amanti dello shopping anche in Italia. Queste due giornate infatti segnano momenti di super sconti, online e nei negozi, che attirano milioni di acquirenti. MediaWorld da anni è affezionata a queste due ricorrenze e, per l’occasione, sta preparando anche nel 2020 sconti da capogiro su tantissime categorie di accessori tech. Scopriamo insieme quali sono e come aggiudicarseli!

Le offerte di MediaWorld per Black Friday e Cyber Monday

Una fine di novembre molto attesa! Il Black Friday, giorno dell’inizio degli acquisti in vista del Natale da parte del popolo americano, cade quest’anno il 27 novembre 2020, il giorno dopo la Festa del Ringraziamento. Il Cyber Monday invece, giorno dedicato agli sconti online istituito solo nel 2005, è poco più lontano: esattamente il lunedì dopo il Black Friday ovvero il 30 novembre 2020 (quest’anno).

E per festeggiare al meglio queste due ricorrenze MediaWorld ha preparato sorprese e sconti mai visti prima!



La protagonista naturalmente sarà, per entrambe le ricorrenze, la tecnologia! Il gruppo MediaWorld ha già definito le categorie che più di altre verranno scelte per essere scontate con offerte lampo da non perdere. Vediamo subito di quali si tratta e scendiamo, dove possiamo, più nel particolare:

Smartphone. Tra questi ci saranno anche prodotti Apple, tra i più richiesti e meno soggetti a scontistiche importanti;

Notebook

Televisori

Asciugatrici

Prodotti Dyson per la pulizia della casa, ma anche dell’aria e accessori per la bellezza dei capelli.

Altri accessori tech come cuffie wireless e smartwatch.

Come aggiudicarsi gli articoli scontati: il piano di MediaWorld

Venerdì 27 novembre 2020 sarà il giorno perfetto per portarsi avanti con i regali di Natale, con il Black Friday di MediaWorld non solo online ma anche direttamente nei punti vendita. Come aggiudicarsi gli articoli scontati? Può essere semplicissimo e vediamo come con qualche piccolo consiglio:

Online ci saranno offerte lampo su specifici prodotti, per questo è indispensabile registrarvi sul sito, così da poter seguire le promozioni in tempo reale man mano che verranno assegnate. Iscriversi alla newsletter di Mediaworld o consultare i volantini cartacei per essere sempre aggiornati. Prepararvi una scaletta su tutto quello che vorreste comprare, così da non dimenticare nulla e arrivare soddisfatti al momento del pagamento e senza illuminazioni una volta concluso l’acquisto. Fatevi assolutamente aiutare da amici e parenti. Il gioco di squadra è fondamentale per non farsi scappare uno sconto da Black Friday. Chiedete ad amici, genitori, zii e zie di comprare qualche oggetto, così da avere più possibilità di trovarlo ancora scontato. Se vi sfugge qualcosa non disperate… il lunedì successivo si farà il bis con il Cyber Monday!