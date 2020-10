Come rendere la propria casa più accogliente

L’arrivo dell’autunno è un momento speciale dove si avverte la voglia di ritmi più lenti e la necessità di ricreare un’atmosfera più calda tra le mura domestiche. Gli esperti di habitissimo offrono alcuni consigli utili per preparare la casa alla stagione fredda e ritrovare gradualmente le abitudini di questo periodo.

Tessili adatti alla stagione

I primi freddi iniziano a farsi sentire ed è il momento di tirare fuori plaid e coperte. I tessuti morbidi e spessi rendono l’atmosfera accogliente e confortevole, ciò di cui in questo periodo dell’anno abbiamo più bisogno. Optare per colori caldi, alternati a tonalità neutre, permette di essere in piena sintonia con il mood autunnale.

Ambienti più caldi

Se in estate se ne può fare a meno, l’autunno è il momento per scaldare ambienti come il salotto o la camera da letto anche servendosi di qualche bel tappeto. I tappeti sono molto utili per decorare e caratterizzare gli ambienti domestici, ma hanno anche la funzione di rendere la casa meno fredda, soprattutto se si hanno pavimenti come marmo o ceramica.

Tempo di accendere il riscaldamento

Chi vive in un condominio dotato di riscaldamento centralizzato non dovrà fare nulla, mentre chi ha un impianto autonomo è arrivato il momento di rimetterlo in funzione. Ricordarsi di effettuare la manutenzione necessaria per la tipologia di impianto di riscaldamento presente nella propria casa, permetterà di cominciare la stagione con maggiore serenità.

Pulizie straordinarie degli spazi esterni

L’arrivo delle prime piogge e l’abbassamento delle temperature segna la fine dei momenti trascorsi all’aperto, in terrazzo o in giardino. È tempo di pulire e chiudere le tende da sole, così da mantenere ogni componente in buono stato. Anche per gli arredi da esterni più delicati sarà necessario procedere con una pulizia approfondita per poi stivarli in un luogo al riparo dalle intemperie, così come possono essere archiviati tutti i complementi tessili e gli accessori outdoor.

Diffondi fragranze autunnali

Stimolare l’olfatto con delle profumazioni appropriate a questo periodo permetterà di vivere a pieno lo spirito dell'autunno. Profumi intensi ed avvolgenti degli agrumi, della cannella, della vaniglia ma anche delle note legnose sono ideali. Serviti di candele profumate o diffusori di olii essenziali per spargere le fragranze autunnali nella tua casa, avranno un effetto rilassante.