Perché è importante installare un depuratore d'aria ionizzatore in casa?

La maggior parte delle persone pensa che l’aria esterna sia decisamente più inquinata di quella interna anche se non è affatto così. La casa è molto meno pulita di quanto pensi, anche se sei molto attento alle pulizie quotidiane. Difatti a renderla inquinata non sono solamente le micro-polveri che provengono dall’esterno ma anche l’utilizzo di prodotti chimici come detersivi, veleni per insetti e vernici. A questo si aggiunge l’anidride carbonica emessa dal nostro organismo e da tutti quelli che vivono insieme a te. Per questo installare un sanificatore d’aria in casa è la soluzione ideale per eliminare sostanze inquinanti, allergeni e cattivi odori. Vediamo nello specifico tutte le ragioni per cui dovresti seriamente pensare ad installare un purificatore d’aria in casa e quali sono i benefici che otterrai.

Di questi tempi l’igiene non è mai troppo

La prima ragione che vogliamo sottolineare riguarda l’importanza di vivere in un contesto salubre soprattutto di questi tempi dato che virus e infezioni possono rivelarsi pericolose per noi e per gli altri. Con un buon dispositivo di sanificazione dell’aria in casa ti assicuri ambienti puliti e salubri per te e per i tuoi cari, specialmente se vivi con bambini piccoli o anziani.

Il purificatore serve ad eliminare gli «eccessi» organici e chimici che circolano in aria come solventi, cattivi odori e sostanze inquinanti. Nell’aria ci sono milioni e milioni di particelle piccolissime che volteggiano e che finiscono dritte nel tuo sistema respiratorio. Difatti molte delle problematiche legate ad asma e allergie sono legate proprio all’aria che respiriamo in cui si può nascondere polvere e altre particelle che mettono in pericolo le nostre vie respiratorie. Purtroppo non basta pulire e spolverare perché se queste azioni aiutano a disinfettare le superfici efficacemente sono le stesse a provocare il sollevamento in aria degli agenti inquinanti come muffa, virus, batteri, funghi ecc…

Come funziona il sanificatore d’aria per casa

Il sanificatore d’aria per casa migliora il sonno, protegge il sistema immunitario e difende i più piccini da asma e allergie. Quindi assicura una miglior qualità della vita e una salute più forte e durevole per tutti, animali inclusi. Il loro funzionamento è piuttosto semplice anche se devi sapere che in commercio esistono diverse tipologie di sanificatori. Tra tutti i modelli presenti in commercio il più efficace e affidabile è quello ionizzatore, ovvero che funziona con tecnologia a ioni. Questo dispositivo funziona senza filtro perché gli ioni generati dallo stesso attaccano le particelle nocive rendendole pesanti e, quindi, facendole depositare a terra.

Il suo funzionamento rende possibile una purificazione completa a bassissima manutenzione dato che non dovrai preoccuparti di igienizzare o sostituire periodicamente il filtro. Se cerchi un purificatore d’aria a casa affidabile e durevole puoi affidarti alla gamma LG che propone dispositivi performanti, silenziosi e discreti. Già dal primo utilizzo sentirai l’aria di casa più fresca e genuina oltre a notare la scomparsa definitiva di cattivi odori e della spiacevole sensazione alle vie respiratorie che provoca secchezza e lacrimazione. Prova e vedrai la differenza!