Elettrosmog e arredamento: la nuova Carta da Parati Guardia protegge dalle onde elettromagnetiche

Non è ancora chiaro quanto, e se sia effettivamente dannoso, l’inquinamento elettromagnetico che oramai è diventato una costante quotidiana dei paesi industrializzati come ad esempio quando si parla dell’introduzione della nuova generazione di reti di telefonia mobile con connessione 5G. Quello che è certo è che non tutti vogliono aspettare di avere la certezza dei danni che potrebbe causare all’organismo, questo almeno è quello che pensa anche Carta da parati anni 70. Per ovviare all’elettrosmog l’azienda ha studiato un prodotto innovativo e primo nel suo genere: Guardia.

Cos’ è Guardia?

Guardia è una carta da parati realizzata in modo che posso adattarsi con stile alle pareti, pavimento e soffitto della casa o dell’ufficio. È realizzata in tessuto non tessuto dal colore grigio scuro, tonalità di tendenza e facilmente adattabile a molti stili di arredamento. Il prodotto è studiato per offrire protezione contro le onde elettromagnetiche, è in grado infatti di bloccare circa il 99% percento delle onde che arrivano soprattutto dall’esterno, ma anche tra le mura di casa o di un ufficio. L’elettrosmog, infatti, ha la sua fonte nei ripetitori degli operatori di rete ma anche nei telefoni cellulari, tablet e pc e nei router wi-fi che alimentano la rete internet di casa o al lavoro.

Questa carta da parati, studiata con attenzione da esperti nel settore, scherma e blocca sia le radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza, come quelle emesse dalle reti Wi-fi, dai telefoni, radio, televisione e anche dalle etichette RFID, che ad alta frequenza. Sono una soluzione alternativa e sicura che viene applicata nelle pareti di tutte le stanze della casa o anche solo in luoghi dedicati e più utili.

Come funziona e dove applicarla

La carta da parati Guardia esteticamente non ha nulla da invidiare agli altri prodotti del marchio. Il colore grigio di tessuto non tessuto viene impreziosito, e questo è il segreto che ottiene di schermare le radiazioni elettromagnetiche, con fibre di carbonio proprio durante la realizzazione del prodotto. Questi innesti reagiscono in maniera molto naturale con le onde elettromagnetiche, trasformandole in calore.