Suavinex lancia Hygge: perché ogni istante contiene l’essenza dell’amore

MILANO - Un invito alla slow life, a dare valore e centralità ai piccoli gesti e ai preziosi momenti della quotidianità per fare in modo che l’ordinario si trasformi in straordinario. La nuova collezione Hygge by Suavinex esprime tutta la filosofia nord europea che invita a lasciare fuori dalla porta di casa frenesie e preoccupazioni, per fare del nido familiare un luogo carico di armonia, calore, atmosfere accoglienti, intimità e momenti d’amore per le persone care.

Ne nasce una collezione premium composta da succhietti, biberon, dosatori, massaggiagengive e accessori che asseconda pienamente questa filosofia con un design minimal dove a farla da padrone sono colorazioni tenui, ideali per accogliere e riflettere la luce. A caratterizzare Hygge sono infatti tonalità neutre ed effetti matte che spaziano dal verde menta al rosa cipria, dal beige al grigio antracite. Un simpatico coniglietto è il file rouge che caratterizza tutta la collezione che accompagna mamme e papà in un universo semplice e gentile, dove la cura e l’attenzione per il proprio bambino sono garantiti dall’estrema usabilità dei prodotti e da un utilizzo di materiali di alta qualità.

Biberon premium, disponibili in due versioni

La prima con bottiglia in vetro, riciclabile al 100%, che non assorbe odori o sapori. Da 120 o 240 ml, con tettarella rotonda in silicone a flusso lento, ideale per le poppate nei primi giorni di vita del neonato, o 3 posizioni con portata variabile che sia adatta al flusso di suzione del neonato. La seconda opzione, in poliammide, si caratterizza per facilità di utilizzo, leggerezza e resistenza. Tre i formati tra i quali scegliere: 150, 270 o 360 ​​ml, quest’ultimo progettato per la tettarella degli alimenti per bambini. Per conservare latte in polvere o cereali, la nuova linea premium di Suavinex prevede un pratico Dosatore che, diviso in quattro scomparti, può essere utilizzato per preparare i biberon in qualsiasi istante della giornata. Il delizioso musetto del coniglietto compare naturalmente anche sugli scudi dei succhietti della collezione Hygge. Succhietti con tettarella reversibile in silicone, che con la sua forma piatta e simmetrica esercita una pressione minima sul palato ed è quindi sempre correttamente posizionato nella bocca del bambino.

Approvati dalla Società Spagnola di Odontoiatria Infantile e consigliati dall’Associazione Italiana di Specialisti in Ortodonzia, i succhietti sono disponibili in 3 taglie: 0-6 mesi, 6-18 mesi e +18 mesi, la cui tettarella è più spessa e nervata per prevenire lo strappo dovuto ai primi denti del bambino. Sicurezza, praticità e igiene sono garantiti dalle pratiche ed eleganti custodie per succhietto, che possono essere trasformate per contenerne due separati, e dalle clip che danno un tocco di stile sia nella versione con effetto metallico, un vero e proprio gioiello da indossare, sia nella versione classica con nastro impreziosito da elementi di design sui due lati. La collezione Hygge si completa con i Massaggiagengive. La sagoma del coniglietto si ripresenta simpaticamente in questi piccoli e leggeri dentaruoli che, grazie alla loro superficie modellata, sono un valido alleato per dare sollievo alle gengive infiammate durante il processo di dentizione. La collezione Hygge è disponibile nei negozi specializzati di prima infanzia e in farmacia.