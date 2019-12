MILANO - Il Natale si avvicina, l'anno sta finendo. Dicembre è un mese di festa, ma può anche essere il mese giusto per dare nuova vita alla propria casa. Gli esperti del portale Habitissimo consigliano piccole grandi ristrutturazioni per iniziare il 2020 al meglio. Se si vuole iniziare l'anno con il piede giusto, è meglio guardare subito a terra. Se si è stanchi di vedere sempre lo stesso pavimento o se non è in buone condizioni allora è arrivato il momento di cambiarlo. Sostituire il pavimento di una casa può dare una svolta completa all’aspetto della stessa Anche se le opzioni sono molte, la tendenza è quella di scommettere su pavimenti in laminato o vinile, che imitano il legno ma sono più facili da installare dando comunque grande calore alla casa.

Sostituire una volta per tutte la vasca con una doccia

Se si ha in mente da molto tempo di cambiare la vasca da bagno con la doccia è arrivato il momento di farlo. Molto più pratica, la doccia in bagno offre anche molto più spazio in bagno. Non è necessario scegliere modelli eccessivamente costosi, un vetro fisso è più che sufficiente per proteggere il bagno dall'acqua ed è anche una delle soluzioni più eleganti. Per quanto riguarda il piatto doccia, le soluzioni sono molteplici ma il consiglio resta quello di scegliere materiali su quei antiscivolo per maggiore sicurezza.

Nuovo anno nuovo spazio

Che il 2020 sia l’anno dello spazio in casa! Risparmiare spazio e prendere metri da dove può sembrare che non ci sia non è così complicato come sembra. Il segreto è scommettere su mobili personalizzati. Un armadio a muro, una libreria incorporata nella sala da pranzo o un piccolo mobile su misura nel bagno. Questo tipo di soluzioni aiutano a sfruttare qualsiasi spazio, per quanto complicato possa sembrare. Se si hanno due colonne che non si sa bene come utilizzare, si può pensare di creare un mobile o una libreria tra di loro.

La cucina: il cuore della casa

La cucina è senza alcun dubbio il vero cuore della casa. Se si hai una cucina accanto al soggiorno ma chiusa è arrivato il momento di creare uno spazio comune. Si otterrà uno spazio multifunzionale in cui la famiglia è sempre in contatto. Se si hanno bambini piccoli, non si perderanno di vista, anche se si sta cucinando. Inoltre, i pasti in famiglia saranno molto più piacevoli, perché la persona che è in cucina non mancherà alla conversazione.

Nuovo colore alla casa

Una ristrutturazione può riguardare anche solo il colore delle pareti. Un cambiamento relativamente semplice ed economico ma in grado di dare nuovo volto alla casa. Un’occasione inoltre per immergersi nei colori di tendenza che gli esperti dettano per il 2020 tra cui il classic blu. Il consiglio è quello di chiedere delle prove colore, perché i toni di un pantone possono variare molto su un muro a seconda della luce della tua casa, dei mobili, del pavimento ecc.

Perchè non osare con la carta da parati?

Come la tinteggiatura, anche la carta da parati offre grandi possibilità di restyling della casa in modo semplice e relativamente economico. Che miglior modo di iniziare il nuovo anno che mettere una carta da parati all’entrata? O se si preferisce dare nuovo volto alla stanza da letto posizionare una carta da parati può dare una vera svolta. Anche nei bagni e in cucina è possibile posizionarla, basta scegliere il modello di carta giusto in grado di trattenere la condensa d’acqua.

Rinnovare le finestre

Cambiare gli infissi non solo può dare una rinfrescata alla casa ma sarà molto d’aiuto anche in termini di isolamento e risparmio sulle bollette. Le finestre sono infatti estremamente importanti per mantenere la casa più fresca d’estate e più calda d’inverno, soprattutto se si vive in città.