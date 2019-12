Sotto l'albero non solo doni, ma anche tante opportunità di lavoro

Cosa fai per le feste? A questa domanda, che tante volte abbiamo fatto a colleghi, amici e parenti e altrettante ci siamo sentiti rivolgere, anche quest’anno in molti risponderanno: «lavoro». Per far funzionare la gioiosa macchina del Natale, ogni anno in questo periodo si moltiplicano infatti le figure ricercate, specie in settori chiave come la logistica, il tempo libero e il commercio.

Le figure più ricercate

In pole position per il maggior numero di offerte in questo scorcio di 2019 è proprio quest’ultimo settore, dove tra commesse, store manager e addetti alle vendite sono oltre 24mila le figure ricercate. Molto movimento anche nel settore della logistica, che tra pacchi e pacchetti di ogni forma e dimensione da recapitare in tempo per il rito dell’apertura dei doni, cerca più di 15mila professionisti, tra magazzinieri e addetti alle spedizioni. Questo lo scenario che mostrano i dati Jobrapido, motore di ricerca di lavoro leader nel mondo con oltre 90 milioni di utenti registrati in 58 Paesi, in grado di far leva su un ampio e aggiornato volume di dati che elabora, contestualizza e confronta per comprendere le più recenti evoluzioni del mercato del lavoro in Italia e nelle altre nazioni in cui opera.

Numeri interessanti anche dal settore Turismo e Ristorazione che, complice anche la stagione invernale ormai alle porte, mette a disposizione quasi 15mila posizioni tra baristi, camerieri, receptionist, animatori turistici e maestri di sci. Non mancano poi alcune ricerche tipiche di questo periodo dell’anno, come quella per circa 350 volontari al servizio di ONG e associazioni no profit che, per le feste, intensificano gli sforzi a favore delle proprie cause benefiche, o per finalità più leggere, come le quasi 70 richieste per figuranti con il physique du rôle per impersonare Babbo Natale.

Le regioni con più opportunità

Dall’indagine la Lombardia emerge come la regione con il maggior numero di opportunità (oltre 13mila), sia nel totale sia per singolo settore analizzato. Al Veneto la piazza d’onore in termini assoluti (quasi 7mila posizioni), anche se per il settore Turismo e Ristorazione è il Lazio a classificarsi al secondo posto. In terza posizione l’Emilia Romagna, con più di 6mila annunci. «Il periodo delle feste, che per molti è tradizionalmente sinonimo di vacanza e relax in famiglia, rappresenta allo stesso tempo un momento caldo tanto per chi cerca quanto per chi offre lavoro, con le opportunità che si moltiplicano, com’è ovvio, soprattutto nei settori legati alle attività commerciali e al tempo libero», commenta Filippo Meraldi, Vice President Marketing & Communication di Jobrapido. «Proprio per favorire anche in questi momenti di ‘picco’ l’incontro tra domanda e offerta, affianchiamo alla nostra Smart Intuition Technology la potenza del Programmatic Recruitment, così da assicurare alle aziende i candidati giusti e aiutare chi è in cerca di lavoro a trovare le opportunità più adatte alle proprie competenze, in maniera veloce ed efficiente».

