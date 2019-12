I professionisti più richiesti sul web nel 2019

L’utilizzo del web per rispondere in maniera facile e veloce ad una propria necessità non riguarda più soltanto i beni fisici, ma coinvolge anche il mercato dei servizi. Lo sanno bene quei professionisti che si occupano di fornire una prestazione nel settore casa o in ambiti rivolti al benessere e alla formazione della persona, e scelgono di allargare la propria base di clienti attraverso canali di promozione online.

ProntoPro.it, portale di riferimento per il settore in Italia, ha proprio l’obiettivo di mettere in contatto domanda e offerta di servizio professionale, e, basandosi su un database di 400.000 professionisti iscritti, ha stilato l’annuale classifica dei servizi più richiesti online nel 2019.

Consulenza psicologica

Al primo posto fra le esigenze degli italiani che scelgono di rivolgersi ad un portale di servizi c’è la consulenza psicologica. Lo psicologo è infatti la professione più ricercata online nel 2019. Un dato che la evidenzia come una figura sempre più utile per la crescita personale. Il fatto che lo si ricerchi online è però forse retaggio di un tabù che non abbiamo superato del tutto, l’aiuto di uno psicologo viene visto ancora come qualcosa di cui vergognarsi, il web consente di muoversi lontano da occhi «indiscreti».

Imbianchini e servizi per la casa

Il 2019 conferma una tendenza già evidenziata nel 2018: la presenza di 6 servizi legati al mondo della casa nella top ten di quelli più cercati online, un dato che sottolinea come gli operatori di questo settore possano trovare proficua la promozione sul web. Imbianchini e installatori di aria condizionata, in particolare, conquistano il secondo e il terzo gradino del podio.

Lezioni di lingua inglese

Medaglia di legno, fra i professioni più richieste sul web, per gli insegnanti di inglese. Dal lavoro al tempo libero, pensiamo ad esempio alle tante serie in lingua originale trasmesse dai canali streaming, l’inglese è diventato sempre più uno strumento di lettura della realtà, sul quale gli italiani non vogliono più farsi trovare impreparati.

I Professionisti con maggior incremento di richieste

Vi è poi un’altra categoria di servizi che, pur non avendo conquistato il podio come più richiesti, si sono fatti notare per la loro crescita esponenziale rispetto all’anno passato. La domanda di location per eventi è ad esempio aumentata di 6 volte rispetto al 2018, sono sempre di più le persone, o le aziende, alla ricerca di spazi esclusivi, da personalizzare a proprio piacimento. Anche gli insegnanti di ballo hanno avuto un incremento importante, ricercati ben 5 volte in più nel 2019, possono essere considerati un’alternativa divertente e conviviale al personal trainer. Aumenta anche l’attenzione verso gli amici a quattro zampe, con un incremento del 400% di richieste per addestratori specializzati.