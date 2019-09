5 lavori da fare in casa per prepararsi all’arrivo dell’autunno

L’estate sta finendo e presto accoglieremo l’autunno. Le foglie cadono, i parchi si riempiono di toni rossi e le giornate si fanno più corte. Per alcuni questa è la stagione più bella dell’anno, ad altri riempie di nostalgia. In ogni caso l’autunno è un buon momento per fare lavori di ristrutturazione e cambi nella decorazione soprattutto quelli rivolti a preparare la casa all’arrivo del freddo. Gli esperti di Habitissimo elencano qui 5 lavori utili.

Ridipingere le pareti

Con l'arrivo dell'autunno, il nostro cervello richiama colori più tenui, toni pastello, grigi e beige, lontani dall'esplosione di colori che solitamente apprezziamo in estate. È tempo quindi di dipingere casa scommettendo su colori più neutri. Il grigio, ad esempio, è perfetto per questo periodo dell'anno e si abbina facilmente a qualsiasi decorazione.

Una sala da pranzo in toni autunnali

L'autunno invita anche a grandi tavolate tra amici o famiglia. Uno dei cambiamenti che è utile pianificare in questo periodo dell'anno è quello relativo alla decorazione della sala da pranzo. Scegliere toni più neutri, con motivi più tradizionali, e scommettere accessori in legno, perfetti per dare alla tua casa quel tocco di calore che si sta cercando, sono due scelte particolarmente azzeccate.

Pavimenti in legno per ambienti più accoglienti

Il legno è uno degli elementi più piacevoli nella decorazione di una casa e ora che l'autunno si avvicina, lo è ancora di più. Quindi, se si ha il pavimento rotto o in ceramica, forse questo autunno è il momento ideale di cambiarlo con un parquet. La sensazione di calore in casa aumenterà di molto.

Isolare adeguatamente casa

Questo è sicuramente il momento perfetto per isolare la casa e prepararla per l'autunno e l'inverno. Quando arriverà il freddo, si apprezzerà che le finestre e le porte non facciano sfuggire il calore prodotto dal riscaldamento. Prima che arrivi il vero freddo, è quindi ideale informarsi sui diversi tipi di serramenti e sistemi di isolamento, analizzando quale soddisfa meglio le diverse esigenze anche in base alla città in cui si abita.

Cambiare i tessili in camera da letto

L’estate ci ha fatto apprezzare la biancheria per la casa dai toni freschi e mediterranei. Ora che sta per arrivare l’autunno è il momento ideale per cambiarli e adattarli a questa nuova stagione. Il blu sarà sostituito quindi dal verde, marrone o grigio, più tipici dell'autunno.