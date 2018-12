Fox Life Grey's: arriva su Sky un canale interamente dedicato a Grey's Anatomy

Derek si siede vicino a Meredith al bancone di quel bar, chiede un doppio scotch e inizia a parlare con lei. Comincia così quello che oggi è il medical drama più longevo della storia della tv. Dal primo incontro tra Meredith e Derek partirà anche Fox Life Grey’s (Sky, 115), un canale interamente dedicato alla serie di Shonda Rhimes, un indimenticabile tuffo nel passato per gli amanti della serie più amata di FoxLife.

Fox Life Greyt's, gli appuntamenti

Dal 22 dicembre fino al 19 gennaio, infatti, saranno trasmesse tutte le prime dodici stagioni del famoso medical drama dove sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti delle vite dei medici del Grey’s Sloan Memorial Hospital. Insieme a Meredith, durante tutto il periodo natalizio e oltre, riscopriremo tutti i personaggi della serie, i suoi amici e colleghi rivivendo, stagione dopo stagione, tutti i colpi di scena che di certo non mancheranno. Solo per citarne alcuni è impossibile dimenticare il paziente malato di cuore, Denny Duquette, che fa innamorare Izzie Stevens, morendo tra le sue braccia a fine seconda stagione. E poi lo sconvolgente finale della sesta stagione, il tragico incidente aereo dell'ottava, in cui perderanno la vita due personaggi chiave. L'addio di Cristina Yang e di Derek Shepherd saranno due degli episodi più importanti e struggenti di questo canale dedicato.

Novità nel cast

Da segnalare, inoltre, che nella quindicesima e inedita stagione (in onda attualmente su Fox Life), la cosiddetta stagione dell’amore, entrerà nel cast di Grey’s Anatomy l'attrice Jennifer Grey, protagonista nell'indimenticabile ruolo di Baby Houseman al fianco di Patrick Swayze nel film del 1987 Dirty Dacing. L’attrice si unirà al cast per più episodi a metà stagione e per la famiglia Grey si tratta di un ritorno sul set di Grey's Anatomy: nove anni fa il padre di Jennifer, Joel Grey, interpretò infatti la parte di un ex insegnante di scienze di Izzie (Katherine Heigl) malato di Alzheimer.