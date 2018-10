Capodanno Roma 2019: La festa più eccitante dell’anno

ROMA - Unire la gioia di festeggiare l’ultimo dell’anno alla bellezza e al gusto di passarlo a Roma: un desiderio per migliaia e migliaia di persone. Il Capodanno 2019 a Roma si presenta pieno di iniziative diverse tra loro e proprio per questo pronte a soddisfare tutte le esigenze. Come vuole la tradizione, il veglione di Capodanno a Roma avrà tre capisaldi: mangiare bene, brindare e divertirsi. Per quello che riguarda la tradizione culinaria, Roma come tutte le metropoli moderne offre una quantità pressoché sterminata di opzioni tra tutti i vari ristoranti presenti sul territorio.

Quello che le altre metropoli possono solo sognare, è il livello qualitativo delle cene proposte. Cucina tipica romana, piatti tradizionali italiani, World food E altre 1000 sfaccettature dello sconfinato registro della cucina del Belpaese. A prescindere dalla qualità del cibo, la scelta del veglione è ovviamente legata anche alle esigenze personali: una giovane coppia ad esempio opterà per un ristorantino caratteristico con un tavolo prenotato in un posto tranquillo dove poter trascorrere il 31 dicembre in intimità e romanticismo.

Per chi invece preferisce stare in gruppo creare una bella tavolata, magari con amici o colleghi anche qui la scelta assolutamente ampia e piena di variabili. Oltre al tipico ristorante, si può contare su un ventaglio di alternative enorme che comprende anche locali notturni che hanno deciso di unire alla nottata in discoteca una gustosa cena servita o a buffet. Per quanto riguarda l’aspetto culturale del Capodanno a Roma, pensiamo di poter affermare senza possibilità di smentita che la Città Eterna non teme paragoni al mondo con il suo sterminato bagaglio di attrazioni storiche e artistiche e nei musei.

Oltre a ciò, i tantissimi teatri dislocati sul territorio capitolino garantiscono una gran quantità di spettacoli per tutti gusti. Si va dall’ormai classiche rappresentazioni del cabaret, ai classici dei maestri dell’opera italiana e sino a un più semplice ma mai banale spettacolo al cinema. Per non trascurare il caposaldo del divertimento nelle discoteche capodanno Roma. Manca poco alla notte tutta da vivere….e ricordare!