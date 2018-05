«Metti in moto il divertimento» con SisalPay vinci scooter Piaggio MP3 e Piaggio Wi-Bike

Con la bella stagione torna la voglia di uscire all’aria aperta, salire in bicicletta o sullo scooter e godersi questi primi raggi del sole che riscalda, ancora un po’ timido. L’auto può attendere di essere utilizzata tra qualche mese, quando il freddo non permetterà più di viaggiare così piacevolmente su due ruote.

Con il concorso «Metti in moto il divertimento: paga con SisalPay e muoviti in libertà», attivo dal 9 aprile al 20 maggio, è possibile vincere fino a 3 Piaggio Wi-Bike, la bicicletta a pedalata assistita che si connette alla rete e uno scooter Piaggio Mp3, comodo e pratico per gli spostamenti in città. Nel dettaglio, le estrazioni sono di due tipi: una settimanale che offre la possibilità di poter vincere la bicicletta hi-tech e un’altra finale che mette in palio lo scooter Piaggio MP3.

Un concorso - organizzato da SisalPay in collaborazione con Piaggio - che rispetta quelli che sono i valori del brand, un servizio di pagamento innovativo e sicuro che garantisce più tempo libero ai consumatori.

Come si partecipa al concorso?

Partecipare al concorso SisalPay è semplice, basta effettuare un pagamento in uno dei 40mila punti vendita del circuito, all’utente verrà consegnata la ricevuta con un codice identificativo valido per partecipare all’iniziativa (guai a perderlo!) e che dovrà essere inserito sul sito ufficiale. E’ possibile partecipare anche con un semplice click effettuando un pagamento direttamente su sisalpay.it o utilizzando l’apposita App.

Il nuovo entusiasmante concorso SisalPay mette in palio non solo i due utili mezzi di trasporto firmati Piaggio, ma garantisce anche un premio a ogni partecipante. Come? Recandosi presso un rivenditore Piaggio, mostrando la mail di partecipazione al concorso, si ha diritto a un’esperienza sportiva a scelta e a una cartolina instant win che dà la possibilità di vincere uno dei 25 caschi Piaggio in palio, oltre che permettere di partecipare all’estrazione finale e vincere, così, una Piaggio Wi-Bike.

Paga son SisalPay e muoviti in libertà (SisalPay)

Anche sui social è possibile partecipare al concorso SisalPay

I social rappresentano una delle modalità di comunicazione più interattive e dinamiche. Anche nel caso del concorso «Metti in moto il divertimento: paga con SisalPay e muoviti in libertà» Facebook è un mezzo utile e prezioso per chi desidera partecipare e, perché no, baciato dalla fortuna, anche vincere uno dei numerosi premi in palio.

Sulla pagina Facebook di SisalPay, ogni settimana, il pubblico sarà chiamato a rispondere a una semplice domanda sui servizi del brand. Chi risponderà nel modo corretto potrà partecipare all’estrazione settimanale di un casco Piaggio e all’estrazione finale di una Piaggio Wi-Bike. Un’opportunità che, per chi è sempre molto attivo sul social network, si presenta davvero interessante.