Laura Pausini un tour mondiale e un disco per il 2018

ROMA – Nuovo anno in tour per Laura Pausini che ha da poco annunciato che non 2018 pubblicherà il suo nuovo attesissimo album a cui seguirà un tour mondiale per la gioia di tutti i suoi fan. La cantante romagnola non ha dato molti indizi sulla sua nuova fatica discografica che uscirà a distanza di 3 anni dal multiplatino «Simili»

IL TOUR - Per il tour 2018 Laura ha scelto di iniziare con due concerti che si terranno al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio. Dopo le due date italiane la cantante volerà oltre oceano, tra Stai Uniti e Sud America: Miami, Los Angeles, Lima, Buenos Aires e New York, solo per citare qualche città che ospiterà i suoi concerti nella prossima estate. A Ottobre, invece, sarà la volta dell'Europa. Nel lungo post su Facebook con cui ha fatto il suo annuncio per le novità del 2018, la cantante ha concluso con una frase che lascia ben sperare i fan della cantante: «and more to come…». Insomma, il tour è ancora in via di definizione e presto arriveranno altre date.

THE VOICE MESSICO - Nelle ultime ore Laura ha vinto The Voice nella versione messicana (La Voz Mexico), di cui da due anni è giudice. La Pausini ha portato al successo il tenore Luis Adrian, ventottenne di Oaxaca, che ha vinto un contratto discografico: «C'è solo un vincitore e il suo nome è Tenor Luis Adrián! Grazie Mexico per avermi fatto vincere con il team Pausini lo show più importante della tv messicana! La Voz México. Grazie a tutto il mio team tutti i cantanti meravigliosi, ai tutor... Grazie a tutte le persone che lavorano allo spettacolo e a nadx cuquis e Michelangelo Fox che per primo ha creduto in me nel 2014 come coach», ha scritto su Facebook.