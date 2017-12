Regali di Natale, le app per spendere meno

Durante il periodo natalizio non si bada a spese. Tra regali, cene e viaggi, infatti, la propensione delle famiglie italiane all’acquisto è sempre alta. Secondo il Codacons, durante le festività natalizie dello scorso anno gli italiani hanno speso circa 9,8 miliardi di euro destinati a regali, addobbi per la casa, alimentari e viaggi.

Tuttavia, rispetto al passato c’è una tendenza al risparmio, organizzarsi per tempo infatti e avere le idee chiare può essere senza dubbio utile per evitare che la frenesia dello shopping natalizio induca il consumatore a spendere più del dovuto; e con l’aiuto di una serie di app a portata di smartphone, si possono evitare spese inutili e organizzare al meglio il proprio budget in vista delle feste. Ecco le principali per garantirsi un Natale senza troppi eccessi:

Christmas Gift List per tenere sotto controllo il budget e la lista dei regali

A volte la rincorsa ai regali sembra non aver fine e spesso, tra amici e parenti, ci si dimentica di qualcuno finendo così per fare una brutta figura. The Christmas Gift List permette di creare una lista di regali da acquistare e di tenere sotto controllo il budget natalizio. Inoltre l’app offre semplici strumenti di contabilità e analisi per tenere sott’occhio il proprio budget.

Trainline per risparmiare prenotando i biglietti del treno in anticipo

Per evitare di spendere troppo sul viaggio in treno per raggiungere la destinazione delle proprie vacanze natalizie, occorre organizzarsi per tempo. In tal caso torna utile Trainline, che permette di risparmiare sull’acquisto dei biglietti del treno combinando automaticamente le tariffe di diversi operatori ferroviari (tra cui Trenitalia e Italo in Italia) e consentendo di acquistare i biglietti in 24 paesi europei. E per rendere ancora più facile la ricerca e trovare tariffe vantaggiose, Trainline ha lanciato il Bigliettometro di Natale: un sistema di monitoraggio continuo delle tariffe per viaggiare in treno il 22 dicembre, il giorno più trafficato del periodo secondo Trainline, per il quale è previsto un flusso di viaggiatori molto elevato.

Trovare i prodotti per il cenone di Natale con DoveConviene

A Natale, si sa, il cenone ha la sua importanza e richiede un certo impegno. E così come se niente fosse arriva il temuto momento del menù e della lista della spesa con tutto il necessario. Per trovare i prodotti e ingredienti più ricercati senza spendere troppo e risparmiare del tempo prezioso se si arriva con pochi giorni d’anticipo, basta consultare DoveConviene che mostra le offerte dei negozi vicino a casa e permette di trovare tutto il necessario per il cenone. Inoltre, a portata di app, si possono scovare anche le ultime novità tecnologiche, capi di abbigliamento e altre categorie di prodotti da mettere sotto l’albero.

Cercare ispirazione per decorazioni fai-da-te su Pinterest

A contribuire sulle spese natalizie, anche se in minor misura, sono anche gli addobbi. Ogni anno infatti cambiano le tendenze e le proposte di acquisto per palline, festoni, candele e decorazioni di ogni tipo. A tal proposito, una soluzione interessante per stupire i propri ospiti può essere Pinterest: raccoglitore d’immagini che permette di scoprire e salvare idee creative. Per gli addobbi natalizi c’è da sbizzarrirsi e Pinterest rappresenta sicuramente un’ottima soluzione per risparmiare e divertirsi a creare decorazioni fai-da-te insieme alla propria famiglia.

Cercare il miglior prezzo per ogni acquisto che si fa con Pagomeno

La frenetica ricerca dei regali di Natale ci coglie sempre impreparati e spesso si finisce per spendere troppo e non essere pienamente soddisfatti di ciò che si è acquistato. Per evitare che ciò avvenga c’è Pagomeno, un’app che permette di cercare il prodotto desiderato a un prezzo vantaggioso. È possibile inoltre creare liste di prodotti da confrontare, liste di desideri e avvisi per il prezzo e la disponibilità dei prodotti. Quando il prezzo raggiunge il livello prescelto, l’app avviserà attraverso una notifica push o un’email che è giunto il momento ideale per acquistare.

Curare il proprio look per le feste con Treatwell

Dalle cene aziendali, ai pranzi con gli amici per poi passare agli innumerevoli aperitivi, durante il periodo natalizio ogni scusa è buona per festeggiare e ciò implica, soprattutto per le donne, un’ulteriore cura del proprio look. Per non perdere tempo e sapere in anticipo quanto si dovrà spendere c’è Treatwell un’app che permette di prenotare il proprio appuntamento di bellezza in base a dove ci si trova e al budget a disposizione.

Vendere i regali non graditi su Depop

Quante volte capita di ricevere come regalo di Natale un capo di abbigliamento che non rispetta in alcun modo i propri i gusti. Per evitare di lasciarli nell’armadio e dimenticarcene completamente c’è Depop, un’app che consente di mettere in vendita i capi che non si utilizzano più. Basta scattare una foto di ciò che si vuole pubblicare, inserire una descrizione, il prezzo di vendita e pubblicarla sul proprio profilo. Un’ottima soluzione per vendere i vestiti che non ci piacciono, appena ricevuti a Natale.