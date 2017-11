Progresso tecnologico: CD addio, ora c’è lo streaming

Il progresso tecnologico ha caratterizzato ogni singolo ambito della nostra società: ne ha beneficiato il lavoro, la sanità, e tanti altri aspetti considerati a ragion veduta fondamentali per il nostro benessere. Eppure, uno degli ambiti maggiormente interessati dallo sviluppo delle nuove tecnologie è stato quello dello svago e dell’intrattenimento: il divertimento è sempre più spesso legato al digitale e alle nuove invenzioni tecnologiche. Anche se sembrano esistere da una vita, in realtà molti dei dispositivi che usiamo nascondono delle proprietà tecniche eccezionali: al punto che, fino a un decennio fa, immaginarle nel concreto era semplicemente fantascienza. Quali sono state le tappe principali della tecnologia dell’intrattenimento in questi anni? E fin dove ci hanno condotto? Oggi scopriremo proprio questo.

Dal CD allo streaming: addio supporti di memoria?

All'inizio degli anni 90 c'erano le musicassette e i mitici VHS. Poi sono stati rimpiazzati dai CD, che all'epoca rappresentarono una rivoluzione tecnologica entusiasmante. Alla fine della giostra, però, qualcosa è cambiato: specificatamente, sono cambiate le logiche di archiviazione. Se prima l'obiettivo era prendere un supporto fisico per i dati e miniaturizzarlo, oggi quei dati viaggiano sempre più spesso nell'etere. Non sono tangibili, e questo è anche un vantaggio in quanto a portabilità. Il flusso di questi dati via Internet ha un nome: è lo streaming, che può essere audio ma soprattutto video. Una connessione che però dev'essere potente per permettere al suddetto flusso di viaggiare senza incidenti di percorso. In questo modo avrete a portata di click una gamma pressoché infinita di titoli musicali da ascoltare: si stima che ci siano più o meno 40 milioni di canzoni su una piattaforma come Spotify. Numeri impensabili per qualsiasi libreria musicale fisica.

Streaming video: qual è il futuro della TV digitale?

Il presente della TV è lo streaming, ma qual è il futuro di questa tecnologia di trasmissione? Le ricerche di settore hanno proposto delle previsioni molto attendibili: il flusso streaming è destinato ad aumentare ancor di più la propria portata. Il merito è e sarà degli smartphone e dei tablet: i veri supporti che raccoglieranno il testimone delle TV. Tutti i contenuti, nel futuro prossimo, passeranno dunque dalle piattaforme Pay streaming come Netflix. Oppure lo faranno tramite i portali di video come per esempio YouTube. Questo è quanto previsto dal Visual Network Index di Cisco, secondo il quale nel 2018 l’80% del traffico dati in rete verrà assorbito dai video in streaming. Per una massa di giga equivalente a 6 miliardi di vecchi DVD.