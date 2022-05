Acquista un iPhone 11 a prezzo ridotto: scegli un ricondizionato garantito

Il primo iPhone risale al 2007, da allora ne abbiamo visti moltissimi altri, con funzioni sempre più innovative, processori potenti, applicazioni sofisticate e la possibilità di svolgere praticamente ogni genere di operazione, non solo telefonare ma anche comunicare, utilizzare strumenti di messaggistica, gestire file e documenti e dedicarsi inoltre alla navigazione in internet e all’intrattenimento.

Oggi Apple è arrivata a proporre il modello di iPhone 13, che molti ritengono sicuramente valido ma eccessivamente costoso. Esiste però un ottimo sistema per risparmiare, dotandosi comunque di uno smartphone Apple di recente produzione, perfettamente funzionante e quasi nuovo.

Il metodo consiste nel preferire un prodotto ricondizionato: si tratta, nello specifico, di apparecchi usati pochissimo o addirittura nuovi, spesso provenienti dai negozi e dai rivenditori di Apple: invenduti e resi per eccesso di produzione, modelli con lievi difetti di fabbrica che vengono inviati in assistenza, resi dal cliente dopo pochi giorni di utilizzo oppure usati nel corso di presentazioni ed eventi.

In ogni caso, un prodotto ricondizionato è ottimo, poiché possiede tutte le caratteristiche originali ed è stato sottoposto a rigorosi controlli, test per valutarne il funzionamento e verifica delle condizioni estetiche. Il risultato è un iPhone praticamente nuovo, privo di segni di usura visibili, confezionato con cura e con tutti gli accessori nuovi, e proposto ad un prezzo inferiore anche della metà.

Acquistare un prodotto ricondizionato solo da rivenditori affidabili

Naturalmente, per ottenere tutti i vantaggi da questa scelta, è necessario acquistare il prodotto ricondizionato esclusivamente da un rivenditore specializzato, affidabile e competente, che offra una vasta scelta di modelli, sia fuori produzione e vintage, sia più recenti: è il caso dell’iPhone 11, un dispositivo risalente a poco più di un anno fa che non si differenzia poi molto dai modelli di ultima produzione: su CertiDeal è possibile acquistare questo modello di iPhone ad un prezzo conveniente, in perfette condizioni e con una garanzia di 24 mesi.

Si raccomanda quindi di scegliere solo rivenditori che offrano una garanzia prolungata e che mettano a disposizione tutte le informazioni, compresi gli eventuali piccoli difetti estetici che un apparecchio potrebbe avere. Anche se, nella maggior parte dei casi, i ricondizionati non presentano segni di usura visibili, inoltre spesso vengono sostituiti sia il vetro che la batteria.

Cosa si può fare con un iPhone 11

L’iPhone 11 appartiene agli ultimi modelli lanciati sul mercato dal marchio Apple, dopo la svolta tecnologica ed estetica effettuata con l’iPhone X, che ha segnato i dieci anni di produzione per questi dispositivi. Ciò significa che con l’iPhone 11 si può soddisfare ogni esigenza sia personale che professionale, grazie alla possibilità di comunicare, di utilizzare la connettività e di installare qualsiasi tipo di applicazione.

Anche l’iPhone 11 ovviamente supporta la ricarica wireless, dispone di un display dai colori brillanti e dalle immagini ben definite e di un processore veloce e performante, in grado di gestire l’uso di più applicazioni. Anche la batteria è stata progettata per offrire un’autonomia prolungata e per sostenere facilmente l’uso intensivo dell’apparecchio.