Black Friday, 11 consigli per acquistare su Amazon

E' iniziato il 20 novembre, l’attesissima settimana del Black Friday di Amazon, che darà la possibilità ai clienti di usufruire di migliaia di offerte con sconti dal 20% al 40%. Le offerte proseguiranno sabato e continueranno fino alla giornata di lunedì 27 novembre in occasione del Cyber Monday. Durante la settimana del Black Friday, i clienti potranno godere di Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e di Offerte del Giorno che riguarderanno prodotti molto popolari in promozione e che potranno durare 24 ore.

Per non perdere nessuna offerta su Amazon in occasione del Black Friday, vi proponiamo 11 suggerimenti per sfruttare al massimo la giornata dedicata agli sconti.

1. Segnare la data sul calendario - È opportuno impostare un promemoria alla mezzanotte di venerdì 24 novembre in modo da essere pronti a iniziare lo shopping. Consigliamo, inoltre, di salvare la pagina nei propri preferiti.

2. Accesso anticipato con Amazon Prime - I clienti Amazon Prime hanno accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi su oltre un milione di articoli e con consegne gratuite in 2-3 giorni su altri milioni, così come della consegna in un’ora o in finestre di due ore su una selezione di promozioni con Prime Now nell’area di Milano.

3. Acquista ovunque tu sia dall'app Amazon - I clienti Amazon potranno approfittare delle offerte del Black Friday e acquistare dai propri smartphone e tablet tramite l'app gratuita di Amazon, che consentirà loro di accedere facilmente agli sconti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.

4. Acquista su Prime Now e ricevi gli ordini in una o due ore - I clienti Amazon Prime che vivono nelle aree metropolitane di Milano potranno anche godere quasi immediatamente degli acquisti del Black Friday effettuati tramite l’app Prime Now, grazie ad una selezione di centinaia di offerte, tra cui alcune esclusive, disponibili tramite questo servizio, che offre consegne gratuite in un’ora o in finestre di due ore.

5. Dai più di un’occhiata - Oltre alle promozioni della giornata, che iniziano a mezzanotte e durano 24 ore, il Black Friday offre le Offerte Lampo, disponibili solo per un periodo limitato, aggiornate ogni 5 minuti e della durata massima di 6 ore.

6. Segui le offerte che ti interessano - Le Offerte Lampo vengono svelate alcune ore prima della loro attivazione. Così, i clienti Amazon possono iniziare ad esplorare in anticipo i prodotti cui sono più interessati e scoprire quando l’offerta sarà attivata. Inoltre, nell'app di Amazon, la funzione chiamata «Segui l’offerta» avvisa i clienti sul proprio smartphone nel momento in cui comincia l’offerta del prodotto.

7. Utilizza la Lista dei Desideri - Nel caso in cui tutte le unità di prodotto siano state prenotate momentaneamente dai clienti, è possibile approfittare della Lista dei Desideri che notifica il momento in cui il prodotto torna disponibile. Ma sii veloce: una volta aggiunti i prodotti al carrello, avrai 15 minuti per confermare l'acquisto.

8. Controlla le informazioni sul tuo account Amazon - È opportuno controllare la scadenza della carta di credito e verificare che tutti gli indirizzi di consegna siano validi e corretti all’interno de «Il mio account» tramite l'opzione «Indirizzi». In questo modo il cliente non perderà l'occasione di acquistare un articolo a un ottimo prezzo per colpa di una carta scaduta o del cambiamento all’ultimo minuto dell'indirizzo di consegna.

9. Incarta il regalo - Per tutti coloro che intendono approfittare del Black Friday per comprare regali, Amazon offre la confezione regalo per la maggior parte dei prodotti venduti o spediti da Amazon. Occorre solo cliccare su «Aggiungi confezione regalo» quando si controlla il proprio ordine.

10. Resi a lungo termine - Gli acquisti del Black Friday, per prodotti venduti e spediti da Amazon su Amazon.it, potranno essere restituiti fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2018. Questa tempistica di reso si applica infatti a tutti gli acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon su Amazon effettuati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2017. Gli acquisti spediti dal 1° gennaio 2018 saranno soggetti ai 30 giorni di reso standard.

11. E il 27 novembre… Cyber Monday. Le offerte che Amazon ha preparato per il Black Friday continueranno fino a lunedì 27 novembre, giorno del Cyber Monday. In quella giornata, Amazon celebra il Cyber Monday con migliaia di nuove offerte su prodotti di elettronica e informatica, giocattoli, utensili e, tra gli altri, articoli per la cucina e la casa. Basta controllare il sito Amazon.it durante il fine settimana per scoprire quali offerte saranno disponibili per i clienti.