Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti parcheggia una sedia rotelle sulla Ferrari

MILANO – Questa sera, alle 20.35, riparte, celebrando la sua trentesima edizione, «Striscia la notizia» ed è proprio nella prima puntata che Vittorio Brumotti l'impavido ciclista acrobata della tv, mostrerà come sia riuscito ad individuare il proprietario della Ferrari blu diventato famoso per avere in insultato e aggredito con uno schiaffo il padre di un bambino disabile per un litigio scoppiato a causa di un parcheggio, sabato 16 settembre a Milano, in via Montenapoleone. Il ciclista ligure, da anni inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha simbolicamente «parcheggiato» una sedia a rotelle sul tetto della Ferrati e ha intervistato il proprietario dell'auto. Il video andrà in onda nella prima puntata della trentesima edizione di Striscia che sarà presentata ancora una volta dalla coppia Ezio Greggio, Enzo Iacchetti. Ma ecco chi è il paladino delle giuste cause del ventesimo secolo: Nato a Finale Ligure, Vittorio Brumotti vive a Boissano in provincia di Savona; a undici anni comincia a praticare bike trial ed è entrato per ben tre volte nel Guinness dei Primati grazie ad alcune imprese sportive, per citarne solo alcune: il 6 dicembre 2008, al Motor Show di Bologna si è cimentato superando 28 ostacoli e il 17 maggio 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri con la bici nelle acque antistanti le grotte del Bue Marino a Cala Gonone. Poco tempo dopo è tornato in Sardegna per un nuovo record: sulla sommità della guglia naturale di Punta Caroddi, un picco a circa 150 metri sul livello del mare, ha effettuato 71 saltelli sulla sola ruota posteriore. Il suo primo record è andato in onda in diretta tv al programma «Lo show dei record» condotto da Barbara d'Urso. Nel 2012 Vittorio Brumotti ha ottenuto il Guinness World Record per aver risalito la Burj Khalifa, a Dubai, in bicicletta, in 2 ore e 20 minuti. Nello stesso anno gli viene conferito il premio alla voce contro lo spreco alla nona edizione del Leggio d'oro.

Una vicenda spiacevole

Non solo stelle nella vita di Brumotti che nel 2015 è stato protagonista di una terribile aggressione mentre, insieme al padre percorreva in bicicletta il tratto di provinciale tra Toirano e Bardineto, in provincia di Savona. Le foto shock del viso tumefatto dell'atleta avevano fatto in un attimo il giro del web.