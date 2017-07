Fabio Fazio? «Re dell’ingratitudine, in Tv l’ho fatto esordire io», così Emilio Fede

Sulla ‘faccenda’ Fabio Fazio e la RAI non si smorzano le polemiche. E stavolta è Emilio Fede che, intervenuto a ‘ECG’, il programma di Radio Cusano Campus condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha raccontato un po’ cose interessanti su Fazio. Di lui, dice Fede, «L’ho conosciuto quando facevo ‘Test’. Una trasmissione in prima serata. Un autore venne da me e mi chiese la possibilità di far fare una piccola comparsata a un ragazzo che faceva il maghetto. Quel maghetto era Fabio Fazio».

Il ‘maghetto’ da allora ne ha fatta di strada e, stando a quanto afferma Emilio Fede, sarebbe un «campione di ingratitudine», perché non lo avrebbe nemmeno ringraziato. «L’ho fatto esordire io in video – precisa Fede – Sono stato il primo a mandarlo in onda. Faceva i giochi di prestigio, ha cominciato con me, m’avesse fatto mai una telefonata per ringraziarmi».

Cani e porci in Tv

Secondo Emilio Fede, nel suo programma Fazio si sarebbe contornato di ogni sorta di ospiti, tranne lui. «Ha invitato cani e porci nel suo programma, si fosse mai sognato di chiamarmi – recrimina Fede – E’ il campione dell’ingratitudine. Lo stipendio che guadagna ora è assurdo. Lui fa una sorta di ‘Porta a Porta’ meno intelligente. Vespa è molto più bravo. Si ricordi che ha iniziato da maghetto e che in video ce l’ho mandato io, perché un suo amico me lo raccomandò per fargli fare una apparizione».

Anche Gasparri

Anche Maurizio Gasparri, di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni di ECG per dire la sua. «E’ una vergogna assoluta, uno schifo – accusa Gasparri – Fazio si dovrebbe vergognare di dare questo schiaffo in faccia agli italiani. Il costo non è di 11 milioni, ma di quasi 20 milioni perché la Rai ha anche acquistato il format». Ma gli italiani, cosa ne pensano? Non si sa, perché nessuno come al solito non si è degnato di chiederlo. «E’ uno spreco assurdo – prosegue Gasparri – è una vergogna, è una scelta illegale, è un danno per la Rai. Verrà collocato in prima serata la domenica, quando le fiction fanno tra il 18 e il 30% di ascolto. Ci sarà un ascolto più basso, è un attentato al valore della Rai, è una scelta pazzesca, domani lo dirò in commissione di vigilanza. Inviteremo i cittadini a insorgere contro questo spreco clamoroso della Rai». Insorgeranno i cittadini? Gasparri, in ogni caso, li invita a farlo. «Tutti si arrabbiano con la casta dei politici, ma un parlamentare nella galassia di Fazio farebbe il vice fattorino. E’ una autentica vergogna, uno schifo. I cittadini devono protestare contro la Rai, contro il canone, protestare con il telecomando, devono insorgere, contestare democraticamente Fazio se dovesse andare in giro a fare serate o spettacoli. E’ una vergogna. Quello è un personaggio pubblico che depreda soldi pubblici con un pagamento vergognoso, è un autentico schifo».