Notte amara per Belinelli sconfitto con gli Spurs

NEW YORK - Notte amara in NBA per Marco Belinelli che segna 10 punti, ma viene ancora sconfitto con i suoi San Antonio Spurs che cedono 138-132 contro i Washington Wizards. Beal chiude a quota 33 punti, di cui 21 segnati nel corso di un terzo quarto impeccabile (9/9 al tiro). Prima gara insieme per Paul George e Kawhi Leonard che combinano per 42 punti complessivi, a cui si aggiungono i 27 di Lou Williams che permettono così ai Clippers di avere ragione di Boston al termine di un tempo supplementare. Luka Doncic infila un'altra tripla doppia da 35 punti, 11 assist e 10 rimbalzi e Dallas supera i derelitti Golden State. Bene anche Phila e Toronto, cade Houston.

I risultati della notte NBA:

Washington Wizards-San Antonio Spurs 138-132

Los Angeles Clippers-Boston Celtics 107-104 Ot

Dallas Mavericks-Golden State Warriors 142-94

Toronto Raptors-Orlando Magic 113-97

Philadelphia 76ers-New York Knicks 109-104

Denver Nuggets-Houston Rockets 105-95

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 135-127

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 101-91

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 124-100

Chicago Bulls-Detroit Pistons 109-89

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 103-95