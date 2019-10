BURIRAM - Marc Marquez conquista l'ottavo titolo Mondiale della carriera, il sesto nella classe regina, grazie successo nel GP della Thailandia. Sul podio anche Quartararo e Vinales. Quarta piazza per Dovizioso, 6° Morbidelli, 8° Valentino Rossi. Moto2, trionfa Luca Marini (Sky Racing Team VR46). Moto3, Della Porta 2° allunga in testa alla classifica. Marquez ha giocato al gatto con il topo sulla pista di Buriram. Ha prima fatto sfogare il francese Quartararo partito dalla pole e praticamente in testa fino all'ultimo giro. Poi gli ha preso le misure e infine è passato all'ultimo giro andandosi a prendere la vittoria, 53esima in carriera, nona nel 2019.

Primo record strappato ad Agostini

Marquez a 26 anni e 231 giorni è il più giovane a prendersi il titolo nella classe regina: strappa il record ad Agostini, che aveva 29 anni e 25 giorni quando vinse il suo sesto titolo in 500cc nel 1971. E' il più giovane a vincere 8 titoli in tutte le classi.