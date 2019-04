Via ai playoff, Belinelli sbanca Denver

NEW YORK - Con quattro partite si sono aperti ufficialmente i Playoff NBA 2019. Non sono mancate le sorprese in questa prima giornata, con ben tre serie che hanno già subito il ribaltamento del fattore campo e con una sola vittoria casalinga, quella dei favoritissimi Golden State Warriors. Successo dei San Antonio Spurs in casa dei Denver Nuggets per 101-96. Marco Belinelli chiude con 8 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti di gioco. Il migliore per gli Spurs è stato DeMar DeRozan, autore di una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi.

Gallinari sconfitto

Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers facevano visita ai Golden State Warriors e i campioni in carica non hanno lasciato scampo agli avversari in gara-1. Netto successo per 121-104 per i numeri uno della Western Conference. Gallinari alla fine mette a referto 15 punti ed 8 rimbalzi. D'Angelo Russell guida Brooklyn con 26 punti contro Philadelphia. Altro colpo in trasferta è quello degli Orlando Magic, che espugnano il campo dei Toronto Raptors per 104-101.

Questo il riepilogo dei risultati

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 102-111 Toronto Raptors - Orlando Magic 101-104 Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 121-104 Denver Nuggets - San Antonio Spurs 96-101.