Vettel, la Ferrari e il Mondiale 2019: «Obiettivo chiaro. Sarà una grande sfida»

CITTÀ DEL MESSICO - «Gli ingredienti ci sono, ora tocca a noi fare il lavoro». Parola di Sebastian Vettel impegnato in Messico per la Race of Champions. Quest'anno i cambiamenti in Ferrari sono stati tanti: l'avvicendamento al vertice con Mattia Binotto che ha preso il posto di Maurizio Arrivabene, l'arrivo di Charles Leclerc che sostituirà Kimi Raikkonen, passato alla Sauber.

Vettel: «Tocca a noi»

«Sarà una grande sfida - ha detto il quattro volte iridato - quello che vogliamo raggiungere credo sia chiaro. Gli avversari? Vediamo come andranno i primi test della stagione, in questo momento dell'anno se ne stanno tutti nascosti. Quando vedremo le vetture in pista capiremo meglio».

Schumi jr entusiasma in Messico

Mick Schumacher fa già sognare. Il figlio del sette volte campione del mondo è impegnato in questi giorni nella Race of Champions in Messico. Dopo la gara a squadre divise per nazioni, nella quale Schumi jr e Vettel sono riusciti a salire sul secondo gradino del podio, nel trofeo individuale, ha affrontato proprio il connazionale battendolo dopo un tortuoso circuito da 55 secondi. Una super prestazione che ha ricevuto i complimenti di Vettel: «Quando debuttai alla ROC feci coppia con Michael e ricordo il modo in cui lo ammiravo. Oggi sono qui con suo figlio Mick. Sono certo che Michael sarebbe estremamente orgoglioso di lui - ha detto - Sappiamo tutti che sarebbe molto più speciale avere Michael qui per assistere alla performance di Mick».

Ferrari Driver Academy

Nei giorni scorsi la Ferrari Driver Academy ha annunciato di avere concluso un contratto con il campione di Formula 3 Europa 2018, Mick Schumacher, che nel corso di questa settimana sarà impegnato con i compagni della FDA nelle attività di preparazione pre-stagione.