Los Angeles e New England al SuperBowl

NEW YORK - Los Angeles Rams e New England Patriots si affronteranno il 3 febbraio ad Atlanta nel Super Bowl 53. Nelle finali di conference due successi esterni contro pronostico, entrambi maturati dopo i tempi supplementari, un inedito a questo livello. Brady, 41 anni, giocherà il nono Super Bowl, il rivale di ruolo, Goff, 24 anni, la prima finalissima. Nelle finali di conference i Los Angeles Rams hanno sconfitto un trasferta New Orleans 26-23. I New England Patriots hanno avuto la meglio su Kansas City 37-31.