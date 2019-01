Niki Lauda dimesso dall'ospedale di Vienna

VIENNA - Niki Lauda è stato dimesso dall'ospedale in Austria dove era ricoverato da una decina di giorni per curare l'influenza contratta a Ibiza durante le feste natalizie. Il tre volte campione del mondo di Formula 1, 69 anni, ad agosto 2018 ha subito un trapianto di polmone presso il General Hospital di Vienna e lì è stato riportato per essere curato dai medici che erano intervenuti allora.

La dimissione risale a ieri

L'ospedale, secondo quanto riporta la Bbc, ha confermato che la dimissione risale a ieri. Lauda ha vinto il titolo mondiale piloti nel 1975, nel 1977 e nel 1984 con Ferrari e McLaren. Nel 1976 ebbe un grave incidente durante il Gran Premio di Germania al Nurburgring, subendo gravi ustioni sul viso, mani e polmoni. Dal 2012 è presidente non esecutivo della Mercedes.