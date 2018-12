La Ferrari diventa Scuderia Mission Winnow

PARIGI - La Fia ha diramato la lista ufficiale di team e piloti, con relativi numeri, per la prossima stagione di F.1. Cambia il nome della Force India che con la nuova proprietà diventa Racing Point F.1; l'altra novità riguarda la Ferrari, la cui denominazione completa è Scuderia Ferrari Mission Winnow.

NUMERI PILOTI - Curiosità per i numeri dei nuovi piloti in griglia: il nostro Antonio Giovinazzi avrà il 99 sulla Sauber; il redivivo Robert Kubica l'88 sulla Williams e il suo compagno George Russell il 63; per Lando Norris (McLaren) il 4. Solo Alex Albon (Toro Rosso) deve scegliere il suo. La lista della F.1 2019 con i nomi completi dei team Mercedes-Amg Petronas Motorsport: Lewis Hamilton (44), Valtteri Bottas (77). Scuderia Ferrari Mission Winnow: Sebastian Vettel (5), Charles Leclerc (16). Aston Martin Red Bull Racing: Pierre Gasly (10), Max Verstappen (33). Renault Sport Racing Limited: Daniel Ricciardo (3), Nico Hulkenberg (27). Rich Energy Haas F1 Team: Romain Grosjean (8), Kevin Magnussen (20). McLaren F1 Team: Lando Norris (4), Carlos Sainz (55). Racing Point F1 Team: Sergio Perez (11), Lance Stroll (18). Alfa Romeo Sauber F1 Team: Kimi Raikkonen (7), Antonio Giovinazzi (99). Red Bull Toro Rosso Honda: Daniil Kvyat (26), Alexander Albon (*). Williams Racing: George Russell (63), Robert Kubica (88).