MILANO - Il campionato di serie A entra nel vivo, nella fase cruciale di una stagione che da qui a maggio correrà veloce e dovrà fornire i suoi verdetti per quanto riguarda scudetto, qualificazione alle coppe europee e lotta per non retrocedere. La Lega Calcio ha stabilito nelle ultime ore date ed orari delle partite del massimo campionato italiano del mese di aprile, stabilite in concomitanza con i sorteggi di Coppa Uefa e con le esigenze delle singole squadre, tra cui il Milan che nella seconda competizione europea per club è impegnato ed è (come la Lazio, del resto) qualificata agli ottavi di finale.

Date e orari

Il calendario dei rossoneri nel mese di aprile è semplice e forse un po' monotono, ma, come detto, le scelte sono state obbligate dagli impegni europei della formazione di Gennaro Gattuso. Si parte col botto, perchè il sabato di Pasqua (31 marzo) il Milan sarà di scena allo Juventus Stadium contro i campioni d'Italia con inizio alle ore 20:45. Stesso orario anche per le altre due partite che la compagine milanista giocherà nel prossimo mese: domenica 8 aprile, infatti, i rossoneri ospiteranno il Sassuolo sempre in serale, così come sette giorni più tardi (15 aprile) quando a San Siro arriverà il Napoli, attuale capolista del torneo. Va detto, però, che la Lega ha inserito una postilla circa la gara Milan-Sassuolo: "In base ai risultati di Coppa Uefa - si legge nella nota - le gare Udinese-Lazio e Milan-Sassuolo potrebbero essere posticipate a lunedì alle ore 19 o alle ore 21".