Milan, c'è una nuova pretendente per Gustavo Gomez

MILANO - La trattativa con il Boca Juniors per l’acquisto di Gustavo Gomez dal Milan continua a procedere a rilento. Nessun segnale di sblocco di un’operazione che sembra essersi incagliata su una questione essenziale: diritto o obbligo di riscatto, oltre naturalmente alla cifra da sottoscrivere sull’accordo. La richiesta del club argentino prevede un diritto fissato a 5 milioni, dall’altra parte il club di via Aldo Rossi prevede un obbligo a 8. Una cifra congrua considerando che il paraguayano è stato acquistato dal Lanus appena 18 mesi fa per una cifra vicina agli 8,5 milioni.

Ecco il Celta

Questa fase di stallo della trattativa avrebbe indotto Fassone e Mirabelli a cercare qualche altro eventuale acquirente. Sfumata prima l’ipotesi Flamengo e subito dopo quella legata all’Udinese in un’ipotetica doppia transazione con Jankto al Milan, adesso, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sembra stia per materializzarsi un’offerta dal Celta Vigo che ha preannunciato una proposta ufficiale.

Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi.