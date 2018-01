Milan: Gustavo Gomez ha scelto la sua nuova squadra

MILANO - Il Milan nella sessione invernale di calciomercato non potrà operare in entrata a causa delle ristrettezze economiche imposte dalla Uefa e dalle ingenti somme già sborsate in estate con oltre 230 milioni di euro usciti dalle casse milaniste. Nulla in entrata, dunque, ma qualche operazione in uscita i rossoneri la effettueranno certamente, con l'obiettivo di piazzare i calciatori in esubero come il portiere Gabriel, Paletta, Josè Mauri e Gustavo Gomez.

Valigie pronte

A proposito dello stopper paraguayano, arrivato da sconosciuto a Milanello nell'estate del 2016 e pronto a ripartire sempre da perfetto ignoto dopo non aver lasciato alcuna traccia positiva nelle poche presenze accumulate in un anno e mezzo in Italia. Gomez si è rivelato un difensore grezzo, con poca tecnica e parecchie deficienze tattiche, a dispetto di un fisico possente che il sudamericano non è riuscito a sfruttare. Il Milan lo ha ormai epurato e già in questo mese di calciomercato invernale il paraguayano saluterà Milanello con destinazione Argentina dove lo attende il Boca Juniors che ha già l'accordo col calciatore e sta cercando anche quello con la società milanese. Gomez ha fortemente voluto il Boca rifiutando seccamente gli inglesi del Brighton e gli spagnoli del Getafe, preferendo il ritorno in Sudamerica, ambiente probabilmente più adatto alle sue caratteristiche.