Milan: solo buone notizie da Conti

MILANO - L'infortunio di Andrea Conti è stato certamente uno dei tanti episodi negativi della prima parte di stagione del Milan, di sicuro il più sfortunato. Acquistato per diventare il padrone della fascia destra rossonera grazie alla sua freschezza, la sua velocità e il suo senso tattico, l'ex atalantino si è procurato la rottura del legamento crociato proprio ad inizio campionato, subendo un intervento chirurgico che ne ha obbligato la sosta forzata per circa 6-7 mesi. Da allora Conti non si è perso d'animo, non si è pianto addosso ed ha iniziato un percorso di recupero lungo, ma con la determinazione di voler tornare a giocare nel più breve tempo possibile.

Ottimismo

All'epoca dell'infortunio, il terzino milanista puntava ancora a guadagarsi anche la convocazione con l'Italia per i mondiali di Russia, senza sapere, ovviamente, che gli azzurri potessero farsi inopinatamente eliminare dalla Svezia nello spareggio di novembre. Pazienza, niente mondiali per la Nazionale e per Conti che però ha voglia di tornare a giocare con la maglia del Milan, motivo per il quale suda, sbuffa e si impegna per rientrare presto, senza però forzare i tempi col rischio di ricadute. In settimana, il calciatore ha ripreso a palleggiare a Milanello, facendo una pressione maggiore sulla gamba rispetto agli ultimi giorni; inoltre ha voluto condividere con i tifosi il suo ottimismo: "Passo dopo passo..non vedo l'ora di rientrare", ha scritto infatti Conti sul proprio profilo Instagram e, stando a quanto filtra dallo staff medico, il suo percorso di riabilitazione prosegue anche meglio del previsto, perfettamente in linea coi programmi. Impossibile pensare ad un rientro in campo prima di marzo, eppure la volontà di Conti non esclude sorprese, naturalmente col definitivo e decisivo benestare dei medici. Di certo c'è che quello dell'ex bergamasco sarà il primo acquisto del Milan 2018-2019.