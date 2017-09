Milan: Calhanoglu e Andrè Silva pronti a prendersi anche la serie A

MILANO - Dopo il sofferto ma meritato 2-1 di domenica contro l'Udinese, il Milan vuole proseguire la rincorsa ai primi posti della classifica battendo a San Siro anche la neopromossa Spal. Per farlo, Vincenzo Montella è pronto a lanciare dal primo minuto due protagonisti che finora hanno brillato molto più in Coppa Uefa che in campionato, anche perchè utilizzati quasi esclusivamente nelle gare europee; parliamo ovviamente di Hakan Calhanoglu e di Andrè Silva che saranno titolari nel 3-5-2 milanista contro la Spal, al posto rispettivamente di Bonaventura e di uno fra Kalinic e Suso. Calhanoglu e Andrè Silva sono stati gli eroi della trionfale trasferta di Vienna di giovedì scorso con un gol e un assist per il turco, tre gol per il lusitano. Entrambi hanno patito la massiccia rotazione attuata finora da Montella, nonchè i continui cambi di modulo del tecnico campano, giocando sempre in Europa e molto meno in campionato, soprattutto Silva che in serie A ha collezionato appena una manciata di minuti all'esordio contro il Crotone e poi soltanto panchine. Contro la Spal l'occasione per prendersi il Milan anche in serie A, con Calhanoglu che sembra aver beneficiato parecchio del nuovo scacchiere tattico rossonero, agendo liberamente sulla trequarti e svariando a suo piacimento sull'intero fronte d'attacco, distribuendo palloni e andando anche volentieri al tiro. Andrè Silva, invece, ha dimostrato di buttarla dentro con regolarità quando viene impiegato, in barba a chi reputa troppi i quasi 40 milioni spesi dal Milan per acquistarlo e a chi non lo valuta ancora come un vero bomber, nonostante i numeri raccontino il contrario. Milan-Spal per vincere ancora, Milan-Spal per far conoscere anche alla serie A due sicuri protagonisti del campionato.