Il Milan torna all’antico: quante gare al pomeriggio

MILANO - Lo scorso anno il derby contro l’Inter disputato all’ora di pranzo aveva fatto sorridere qualcuno ed irritato qualcun altro, quest’anno il Milan si ritrova a compiere un salto nel passato almeno per quanto riguarda l’orario di disputa di molte delle sue gare di campionato. La nuova presidenza cinese, infatti, ha lanciato un input chiaro alla Lega Calcio che ha prontamente accontentato i nuovi proprietari rossoneri: far giocare, quando è possibile, la squadra di Montella di pomeriggio, in modo da poter permettere la visione delle gare anche in Oriente. E così il Milan si ritrova a giocare alla domenica pomeriggio come ai bei tempi che furono, nonché alle 12:30 come mai gli era capitato da quando la gara di pranzo è stata stabilmente inserita in calendario; da settembre a dicembre, infatti, i rossoneri giocheranno ben 7 volte senza luci artificiali, a partire dalla gara di domenica all’Olimpico di Roma contro la Lazio, per proseguire poi col successivo impegno casalingo contro l’Udinese, sempre programmato per le ore 15.

Amarcord

Al pomeriggio anche le sfide contro Genoa e Torino a San Siro, mentre alle 12:30 si svolgeranno le gare in trasferta contro Sampdoria, Benevento e Verona, senza contare due gare di cartello come Milan-Roma e Milan-Juventus, entrambe collocate alle ore 18. Le partite serali contro Sassuolo, Napoli e Bologna (oltre ai turni infrasettimanali con Spal e Chievo) rappresentano così una rara eccezione per i rossoneri, confinati ad un vecchio ed ormai in disuso orario pomeridiano, un’abitudine che i tifosi milanisti dovranno presto rispolverare. Il derby contro l’Inter, invece, almeno per il girone d’andata resta alle 20:45, in quel caso saranno gli amici cinesi a doversi organizzare di conseguenza.