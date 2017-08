Milan: il pass per l’Europa in un San Siro vestito a festa

MILANO - Un’attesa lunga 3 anni e mezzo, troppo per uno dei club più titolati d’Europa. Il Milan torna a giocare in Europa a San Siro dalla fine dell’inverno 2014 e dal ko in Coppa Campioni contro l’Atletico Madrid (0-1 firmato Diego Costa); fra quella gara contro gli spagnoli e la sfida di stasera contro i rumeni del Craiova (preliminare di ritorno per l’accesso alla Coppa Uefa) è passata tanta, troppa acqua sotto i ponti rossoneri, un’acqua stagnante e melmosa, frutto di una gestione societaria dissennata che ha portato il club milanista fin sull’orlo del baratro di un anonimato quasi perenne.

Entusiasmo

Oggi molto è cambiato, a cominciare dalla proprietà che ha investito capitali e risorse nel rafforzamento della squadra, rinnovando le ambizioni di un Milan rinato. Sforzi e sacrifici che il pubblico rossonero sta apprezzando ben oltre le più rosee aspettative: 60 mila biglietti venduti per la sfida con il Craiova, un’enormità se si considera il periodo dell’anno, l’avversario e l’importanza della gara, segno che la voglia e il desiderio di rivedere in campo il Milan in Europa è grandiosa e la fiducia nel nuovo gruppo di Montella è altissima. Si parte dall’1-0 dell’andata firmato dalla punizione di Ricardo Rodriguez, un risultato che lascia discretamente tranquilli i rossoneri pur senza permettere distrazioni. San Siro sarà vestito a festa come non si vedeva da anni: Xavier Jacobelli, noto giornalista e commentatore televisivo, ha detto: «Questo entusiasmo mi ricorda la stagione del Milan 1992-93 quando si registrò a San Siro il record di abbonamenti». Altra epoca, altri tempi, altra squadra, ma questo nuovo Milan fa davvero sognare i suoi tifosi.