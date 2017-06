Trionfo Milan: la squadra Under 16 è campione d’Italia

MILANO - Il Milan è Campione d’Italia. No, non è un pesce d’aprile. È il responso giunto dall’Orogel Stadium di Cesena dove le rappresentative Under 16 di Roma e Milan si sono sfidate per la conquista dello scudetto di categoria. Alla fine sono i rossoneri di mister Lupi a spuntare al termine di un match vibrante e ricco di emozioni che si conclude con il risultato finale di 5-2.

Subito in vantaggio il Milan con l’attaccante Tonin che già al primo minuto mette il match sulla strada giusta. A metà della prima frazione di gioco altre due reti, al 17’ con Basani e al 22’ con Haidara, ma ecco la veemente reazione giallorossa.

Tentativo di rimonta

Prima il gol dell’1-3 siglato da Riccardi, poi all’inizio della ripresa il secondo gol di Barbarossa, bravo nel tap in dopo un grande intervento del portiere rossonero Soncin. A quel punto sale in cattedra proprio il portierino del Milan, altro gioiellino del vivaio rossonero classe 2001, che con almeno un paio di grandi interventi frena il tentativo della Roma di completare la rimonta. E nel finale, in contropiede, arrivano altri due gol per i ragazzi di mister Lupi, prima Tonin e poi Haidara (per entrambi doppietta) che suggellano un grande trionfo per il club di via Aldo Rossi.