12 frasi che ti aiuteranno a iniziare bene (e felice) il nuovo anno

Tutti pronti per il nuovo anno? Manca ormai pochissimo e, finalmente, tutti potremmo chiudere con il 2018. Forse alcuni lo avranno amato, ma ci saranno stati molti che avranno sofferto confidando in un cambiamento positivo nel 2019. Qualunque sia la vostra storia, ricordatevi che per iniziare bene un nuovo anno bisogna pensare ad almeno 3 propositi e ad avere cura di buttare il calendario vecchio. Ora si va verso un anno nuovo e tutto ciò che non ci appartiene più – e pensiamo non faccia più parte di ciò che vorremmo diventare – deve essere eliminato. E, cosa non da poco, bisogna iniziare il nuovo anno con il sorriso sulle labbra, con le persone che amiamo di più e facendo alcune riflessioni. D’altro canto, ogni anno deve essere per noi una vera e propria rinascita. Ecco 12 frasi (una per ogni mese) per rinnovarsi e ricostruire la propria vita ogni giorno.

Per chi l’anno scorso ha combattuto con i suoi limiti

«Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore»

Benjamin Franklin

Per chi ha cercato di migliorarsi

Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati. Ogni giorno.

(Pablo Neruda)

Per chi è caduto, ma si sta rialzando

«Ci sono persone così. Persone capaci di ricominciare infinite volte senza paura di sbagliare».

Banana Yoshimoto

Per chi non si arrende

«Mantenere i propositi fatti richiede più impegno che concepire onesti propositi»

Seneca

Per chi non teme i cambiamenti

«Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande».

Les Brown

Per chi cerca la propria anima gemella

«Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prim’ancora che i corpi si vedano. Generalmente, essi avvengono quando arriviamo a un limite, quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente».

(Paulo Coelho)

Per chi ha davvero voglia di ricominciare

«Ciò che diciamo principio spesso è la fine, e finire è cominciare»

(Thomas Stearns Eliot)

Per chi sa rinnovarsi, ogni anno

«La vita non ha valore se non è un fuoco che rinasce senza sosta»

(Pierre Valléry-Radot)

Per chi ha perso un amore

«Quei giuramenti, quei profumi, quei baci infiniti, rinasceranno».

(Charles Baudelaire)

Per chi deve credere che la rinascita è possibile

«L’uomo ha ricordi, rimorsi e rancori che si accumulano dentro di lui come strati di polvere che gli impediscono di ricevere la luce e la vita che discende dal cielo. Il creato, invece, si rinnova costantemente. Se il cielo si rannuvola, poi si rasserena. Il sole tramonta, ma ogni mattino rinasce».

(Isaac Bashevis Singer)

Per chi sta soffrendo e non vede via d’uscita

«L’universo non avrà mai fine, perché proprio quando sembra che l’oscurità abbia distrutto ogni cosa, e appare davvero trascendente, i nuovi semi della luce rinascono dall’abisso».

(Philip K. Dick)

Per chi è ancora capace a sognare

«Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo: abbiamo già dentro di noi tutto il potere di cui abbiamo bisogno, abbiamo il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono».

(J.k. Rowling)

Tantissimi auguri di uno splendido Anno nuovo pieno di ricchezza, gioia e felicità, da tutti noi. E ricordate: per costruire bene il vostro futuro dovrete dedicare parte del vostro tempo ai sogni. Ma state attenti: «bisogna essere cauti nell'esprimere desideri, potrebbero anche avverarsi»