7 idee regalo di Natale per star bene e rallentare i segni del tempo

Non è sempre facile scegliere il regalo di Natale migliore per le persone che amiamo. E molti di noi arrivano all’ultimo momento. Se anche questo è il vostro caso, abbiamo qualche piccolo suggerimento da darvi. Stiamo parlando di regali utili, ottimi per gli amanti della salute, del fitness e del tempo libero. Ma anche per tutte le persone che amano prendersi cura di sé. Ecco alcune proposte.

Una vaporiera tecnologica

Lo sapevi che la cottura a vapore presenta molti vantaggi? Il primo è quello di cuocere in maniera dolce evitando la dispersione di molte vitamine e minerali come accade con il metodo di cottura classico. Il secondo è che mantiene inalterato il sapore e si riduce la quantità di grassi che vengono così eliminati nella parte inferiore della vaporiera, quello dove risiede l’acqua in ebollizione. Infine, limita la formazione delle sostanze cancerogene come l’acrilamide che si forma ad alte temperature in presenza di scarsa umidità (come nel caso del forno). Di vaporiere ce ne sono tantissime, a prezzi diversi che variano da un minimo di 29 euro a un massimo di 150. Tutte, però, sono dotate di molte funzioni come la tenuta in caldo dell’alimento e di un timer. In questo sito troverete la classica delle migliori.

Vaporiera (Screenshot da Amazon)

Un metodo per allungare la propria vita

Per chi ha paura dei segni del tempo e della vecchiaia, si può regalare il libro del medico e ricercatore Walter Longo: «La dieta della longevità». Longo è conosciuto come l’ideatore dell’alimentazione mima-digiuno. Si tratta di un modo per mangiare con gusto facendo delle piccole pause di tanto in tanto per permettere alle cellule di rigenerarsi. Costa 15,90 euro e in offerta per i clienti di Amazon Prime.

Il libro di Walter Longo (Screenshot da Amazon)

Un sollievo per chi usa troppo il computer

Per chi è costretto a stare troppe ore davanti al computer la soluzione è il casco massaggiante per gli occhi. Si utilizza pochi minuti e rilassa immediatamente la muscolatura. Riduce anche l’emicrania, le occhiaie e produce un suono rilassante. Se ne trovano diversi modelli. Il costo medio è intorno ai 35 euro. Uno dei modelli più venduti su Amazon è questo.

Massaggiatore per occhi (Screenshot da Amazon)

L’erba nei piedi

Se conoscete una persona che ama particolarmente la natura, allora non potete non regalagli queste originalissime infradito. Sono alquanto particolari e realizzate con finta erba per una camminata morbida e confortevole. Non le abbiamo mai provate, ma c’è chi giura che siano realmente comode. Il prezzo si aggira intorno ai 10 euro.

Infradito con erba (Screenshot da Amazon)

Per capelli sempre in ordine

A quante donne capita di uscire di casa con i capelli perfettamente a posto e, subito dopo, bagnarli a causa della pioggia? Se si tratta di capelli fini o crespi il disastro è assicurato. Nel giro di breve tempo la chioma si gonfierà rovinando totalmente tutto il lavoro fatto. E siccome non è molto pratico portarsi in giro phon o stira-capelli, c’è anche chi ha inventato una mini-piastra da mettere in borsetta. È lunga pochi centimetri ed è dotata di custodia termo-protettiva. Si scalda subito, per risultati perfetti. Ha una potenza di 25 watt e costa intorno ai 19 euro. Le recensioni sembrano ottime.

Mini piastra per capelli (Screenshot da Amazon)

Mini frullatore da ufficio

Per tutte quelle persone che vorrebbero mangiare bene anche quando si trovano fuori casa, c’è un piccolo frullatore facilmente trasportabile in ufficio. Ne esistono di diversi tipi. Costo medio 21 euro.

Frullatore da ufficio (Screenshot da Amazon)

Un caldo relax

Infine, un regalo adatto a chi lavora molte ore fermo e ha la schiena sempre contratta: un sedile massaggiante che lavora su tutta la schiena. Possiede anche la funzione calore per una totale azione rilassante. Il prezzo è un po’ più impegnativo e si aggira intorno ai 100 euro.