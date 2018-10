Se vuoi perdere peso, mangia ricotta prima di andare a letto

Gli esperti e i nutrizionisti concordano sul fatto che mangiare prima di andare a letto non fa bene e fa ingrassare – specie se si tratta di snack, alimenti dolci e così via. Ma le cosa cambiano quando si tratta di proteine assunte per mezzo di cibi ipocalorici come la ricotta. Questi, secondo gli scienziati statunitensi, aumentano il metabolismo, la potenza muscolare e il benessere generale, anche mentre dormi.

Bastano due cucchiai di ricotta

Se dunque vogliamo perdere peso mentre dormiamo – niente di più comodo – secondo lo studio dei ricercatori della Florida State University, basta mangiare due cucchiai di ricotta mezz’ora prima di andare a dormire per sostituire degnamente gli spuntini serali, oltre a beneficiare in salute. «Fino a ora, presumevamo che i cibi integrali agissero in modo simile ai dati sulle proteine ​​supplementari, ma non avevamo prove reali – spiega il professor Michael Ormsbee, della Florida State University (FSU) – Questo è importante perché aggiunge al corpo della letteratura che indica che gli alimenti integrali funzionano altrettanto bene dell’integrazione proteica, e offre alle persone opzioni per l’alimentazione pre-sonno che vanno oltre le polveri e le bottiglie degli shaker [di integratori proteici]». La ricotta, per esempio, contiene una proteina chiamata caseina che, per via delle sue caratteristiche di lento rilascio, può liberare aminoacidi essenziali per tutta la notte.

Lo studio

I ricercatori della FSU per il loro studio hanno reclutato un gruppo di 10 donne, con età media di 20 anni. Alle partecipanti sono stati dati 30 grammi di ricotta da assumere 30-60 minuti prima di andare a dormire. Le donne avevano comunque cenato circa due ore prima di assumere la ricotta. Dopo di che, Ormsbee e colleghi hanno misurato al risveglio (tra le 8:00 e le 5:00 del mattino) il dispendio energetico a riposo, ossia la quantità di energia utilizzata durante il sonno delle partecipanti. Allo stesso modo, si sono analizzati gli effetti della somministrazione di caseina, sempre prima di andare a dormire

I risultati

Il team di ricercatori, dopo le analisi, ha scoperto che quando alle partecipanti veniva somministrata la caseina appena prima di dormire, il loro metabolismo era altrettanto efficiente di quando consumavano la ricotta. «Questi dati suggeriscono che la risposta metabolica delle proteine ​​alimentari integrali non differisce dalla risposta metabolica delle proteine ​​liquide». sottolinea il prof. Ormsbee.

«Mentre gli integratori proteici hanno comunque il loro posto, è importante iniziare a mettere insieme i dati per gli alimenti e capire il ruolo che possono svolgere in queste situazioni – aggiunge Samantha Leyh, coautrice dello studio – Come gli effetti additivi e sinergici di vitamine e minerali quando sono consumati in forma di cibo intero come frutta o verdura, forse le fonti alimentari integrali potrebbero seguirne l’esempio. Anche se non possiamo generalizzare per tutti i cibi integrali dato che abbiamo usato solo la ricotta, questa ricerca si spera aprirà la porta a studi futuri facendo proprio questo».

Riferimento: British Medical Journal.