Un nuovo studio, pubblicato sul British Journal of Pharmacology, mostra che un componente del veleno delle api, la melittina, può essere un trattamento efficace contro la dermatite atopica, o eczema. Nello specifico, il dottor Hyun-Jin An della Scuola di Scienze Biomediche, Charles Sturt University di Bathurst (Australia) e colleghi della Università Cattolica di Daegu (Corea del Sud) hanno scoperto che il veleno d’api e il suo componente melittina possono sopprimere l’infiammazione attraverso vari meccanismi che agiscono sulle cellule immunitarie e le molecole infiammatorie.

L’azione del veleno

«Questo studio – scrivono i ricercatori – ha dimostrato che il veleno d’api e la melittina hanno attività immunomodulatoria, e tale attività è stata associata alla regolazione della differenziazione delle cellule T helper, migliorando così le malattie infiammatorie della pelle causate dalla dermatite atopica». I risultati positivi sono stati raggiunti conducendo una serie di test su modello animale e su cellule umane della pelle coltivate in vitro.

La dermatite atopica

«La dermatite atopica (AD) – scrivono gli autori dello studio – è una malattia multifattoriale della pelle con interazioni complesse di risposte immunitarie innate e adattive basate su una predisposizione genetica, farmacologica e psicologica. Esistono diversi approcci terapeutici per l’AD, tra cui glucocorticosteroidi topici, emollienti, fototerapie, inibitori della calcineurina e immunosoppressori, come la ciclosporina A. Queste terapie riducono l’infiammazione, ma causano anche vari effetti collaterali. Pertanto, è necessario sviluppare nuovi approcci terapeutici per il trattamento dell’AD senza effetti collaterali. Ci sono diversi studi su materiali naturali o tossine, come erbe, estratto di ginseng e veleno di serpente, per il trattamento di AD. Tuttavia, raramente è stato studiato il veleno d’api (BV) e il trattamento con AD mediata da melittina (Mel)».

Riferimenti: Hyun-Jin An et al, ‘Therapeutic effects of bee venom and its major component, melittin, on atopic dermatitis in vivo and in vitro’, British Journal of Pharmacology (2018). DOI: 10.1111/bph.14487.