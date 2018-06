BOSTON – Gli scienziati del Brigham and Women’s Hospital di Boston negli Stati Uniti hanno sviluppato un vaccino contro il colera, che agisce in modo ultrarapido ed efficace. Nei test condotti su modello animale si è osservato come il vaccino, denominato HaitiV, ha una peculiarità unica: protegge quasi immediatamente i conigli dai batteri che causano il colera, anche prima che inizi una risposta immunitaria. Lo studio, pubblicato su Science Translational Medicine, suggerisce che il vaccino potrà essere particolarmente efficace nel frenare l’epidemia di colera che si sta diffondendo rapidamente, e che è responsabile da 21.000 a 143.000 morti in tutto il mondo ogni anno.

Il prossimo passo

Dopo i test su modello animale, come quasi sempre avviene, il prossimo passo saranno trial clinici sull’uomo. Su questo, il dottor Matthew Waldor microbiologo dell’Howard Hughes Medical Institute (HHMI) e del Brigham and Women’s Hospital, è ottimista sulle grandi promesse che morta il vaccino. «Pensiamo che questo sarà un ottimo vaccino e potrebbe indurre l’immunità dopo una singola dose», ha commentato Waldor.

Il colera

La malattia chiamata colera è un’infezione intestinale che può rapidamente uccidere, se non viene rapidamente trattata. La malattia è causata da un vibrione chiamato Vibrio cholerae. I batteri che prendono dimora nell’intestino tenue e producono tossine che possono scatenare vomito e diarrea, portando a grave disidratazione.

La svolta

Dopo aver rintracciato le origini genetiche del ceppo V. cholerae, responsabile dell’epidemia del 2010 ad Haiti, il dottor Waldor e colleghi si sono resi conto che i batteri erano cambiati nei decenni da quando sono stati progettati i vaccini anti-colera esistenti, si legge in una nota HHMI. «Gli ultimi vaccini – spiega Waldor – sono stati creati molto tempo fa e non incorporano molte delle nostre moderne conoscenze su questo patogeno». Il team di ricerca ha così deciso di creare una nuova versione del vaccino usando un V. cholerae senza denti come scudo protettivo. Questi batteri innocui, progettati in laboratorio, non causano il colera. Mentre sembrano impedire al pericoloso agente patogeno di causare problemi.

Lo studio

Come si è arrivati al vaccino? In questo caso, Waldor e colleghi hanno iniziato col sequenziare il DNA dell’attuale versione del virulento V. cholerae. Usando sofisticati espedienti genetici, i ricercatori hanno ottimizzato il genoma dei batteri, essenzialmente progettando tutto ciò che potrebbe renderlo pericoloso. Se i batteri dovessero mai acquisire la sequenza di DNA per produrre tossine, per esempio, una salvaguardia di modifica genetica basata su CRISPR potrebbe modificare quel DNA. I ricercatori, prosegue la nota, hanno anche ostacolato i batteri in modo che non sarebbero stati in grado di scambiare facilmente i geni e acquisire capacità tossiche da altri batteri. «Abbiamo molti diversi passaggi ingegneristici per rendere questo un vaccino vivo incredibilmente sicuro e geneticamente stabile», sottolinea Waldor.

Come una sorta di probiotico

Pensando a come agisce il vaccino, Waldor e colleghi ritengono che questo protegga in modo simile a un probiotico, come i batteri vivi utili nello yogurt e altri alimenti fermentati. «È una terapia vivente che ha buoni effetti sulla salute», commenta Waldor. Ma non è ancora chiaro come possa funzionare questo effetto probiotico. È possibile che i batteri ingegnerizzati interferiscano in qualche modo con la produzione di tossine del V regolare cholerae, aggiunge il ricercatore. O forse i batteri ingegnerizzati utilizzano alcune delle sostanze nutritive di cui i pericolosi agenti patogeni hanno bisogno per sopravvivere.