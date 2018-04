Walt Disney e Unisalute insieme per uno stile di vita sano

ROMA - UniSalute e The Walt Disney Company Italia insieme per promuovere la salute. E’ stata infatti annunciata la partnership lanciando una serie di iniziative per ispirare le famiglie italiane a intraprendere stili di vita più sani, con una particolare attenzione ai bambini.

Bambini sempre più obesi

Secondo il rapporto ‘OKkio alla Salute 2016’, 3 bambini italiani su 10 hanno problemi di sovrappeso o di obesità. Proprio per contrastare le gravi conseguenze delle cattive abitudini alimentari e della vita troppo sedentaria, UniSalute e Disney Italia hanno lanciato l'applicazione ‘UniSalute Junior’, che offre consigli e suggerimenti su come mangiare bene ed essere più attivi, utilizzando il potere dei personaggi e delle storie Disney per rendere lo stile di vita sano più facile e divertente per le famiglie italiane. La campagna include una serie di iniziative come uscite su ‘Topolino’, la diffusione di uno spot pubblicitario nelle sale cinematografiche del circuito Uci Cinema e il lancio dell'App UniSalute Junior.

L'iniziativa congiunta è stata presentata in una conferenza stampa a cui hanno partecipato l'amministratore delegato di UniSalute, Fiammetta Fabris, e il Vice president, Head of Disney media sales and partnerships The Walt Disney Company Italia, Monica Astuti.