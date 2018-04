Il bambino del miracolo: nasce 4 anni dopo che i genitori sono morti

CINA – E’ una caso che ha fatto il giro del mondo, quello del bambino nato quattro anni dopo che i suoi genitori sono morti in un incidente stradale. Anche se non c’è niente di soprannaturale, come si potrebbe pensare. Difatti, il parto è avvenuto tutti questi anni dopo da una madre ‘surrogata’ che è stata ingravidata con un embrione fecondato dai genitori biologici, prima del tragico evento, e poi surgelato. Nonostante ciò, il bimbo sta bene ed è perfettamente sano.

Una speranza spezzata

I signori Shen Jie e sua moglie Liu Xi speravano di poter avere un figlio attraverso la fecondazione in vitro (FIV). Per questo si erano sottoposti al trattamento e avevano fecondato l’embrione. Solo che, dopo aver fatto tutto quanto era necessario, sono stati uccisi in un incidente automobilistico avvenuto nella città di Yixing, in Cina.

La lotta dei genitori

Quando i genitori della coppia morta nell’incidente sono venuti a conoscenza dei fatti, hanno intentato una causa per poter disporre dei quattro embrioni fecondati dalla coppia. Dopo una lunga battaglia legali, li hanno ottenuti. Così, hanno cercato e poi assunto una surrogata, del Laos nel sud-est asiatico. Così, dopo nove mesi hanno potuto veder nascere il nipote. Una delle due nonne ha detto ai media locali che il piccolo è sempre sorridente, ha gli occhi della figlia, ma in generale assomiglia al padre (deceduto). Il piccolo Tiantian (come è stato soprannominato), che in cinese significa ‘dolce’, è nato a dicembre dell'anno scorso, più di quattro anni dopo la morte dei suoi genitori avvenuta nel marzo 2013.

Cosa diranno al piccolo Tiantian?

Dopo la fecondazione e la morte della coppia, i quattro embrioni fecondati erano stati congelati a -196 °C in un serbatoio di azoto liquido conservato presso un ospedale di Nanchino. I nonni hanno dichiarato che fino a quando il bambino non sarà più grande gli diranno che i genitori sono all’estero per lavoro, ma quando sarà abbastanza cresciuto gli diranno la verità. Per chi non lo sapesse, la maternità surrogata è illegale in Cina, per questo la famiglia si è dovuta rivolgere all’estero – per la precisione nel Laos, dove la pratica è legale. Prima di ottenere il permesso, però, i nonni hanno dovuto presentare prove, con campioni di sangue e test del Dna che attestassero che erano effettivamente i genitori della coppia deceduta.