Il suo nome è Yazmin James ed è una splendida ragazza di 26 anni che ha lavorato come modella. Ora è diventata mamma ma non vuole rinunciare alle cure di bellezza. E non stiamo parlando solo di viso o decolleté, come verrebbe da pensare, ma della sua vagina. Sì, perché per l’ex modella tutte le donne dovrebbero imparare a mantenere belle e informa anche le proprie parti intime. A suo avviso, avere una vagina «attraente» è importante come avere un bel volto. Ed è così che ha speso 1200 sterline per un intervento di ricostruzione. Ma non solo: lo ha filmato per far capire a tutte le donne di cosa si tratta.

Il trattamento

La 26enne esorta tutte le donne a parlare più apertamente delle proprie parti intime e fare qualche cura di bellezza di tanto in tanto. Come potete vedere nel video, la ragazza si è fatta fare un trattamento di BTL Ultra Femme 360. Si tratta di una procedura rapida e indolore. Il funzionamento è molto semplice: si aumenta la temperatura fino a 40 gradi nella zona interessata, in questo modo vi sarà un maggior flusso sanguigno che permetterà di rigenerare più velocemente i tessuti coinvolti.

Totalmente attraenti

Secondo Yazmin dobbiamo imparare a considerare la nostra bellezza come qualcosa che coinvolge l’intero corpo, senza escludere niente. «Vogliamo tutti che i nostri volti siano attraenti, quindi perché non anche le nostre vagine? Mi prendo cura della mia faccia, quindi perché non dovrei spendere tempo e denaro per occuparmi di altre parti del mio corpo?», si chiede l’ex modella, la quale ha fatto sapere di aver realizzato il video per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica.

Senza imbarazzi

«Sento che occuparsi della propria vagina è un argomento davvero poco parlato, ma si tratta di un qualcosa che è una parte importante dell'essere donna. Molte donne si vergognano di parlare della loro area privata, ma io e i miei amici non siamo imbarazzati e voglio che le donne si rendano conto che non è un argomento tabù - e spero che le riprese che sono state svolte durante la mia procedura lo abbiano dimostrato». La donna ammette di aver speso molti soldi per rifarsi il seno, le labbra, il naso e le punture di botox.

Quando si hanno figli la vita cambia

Come la maggior parte delle donne, anche Yazmin si è resa conto che quando hai un figlio la tua vita comincia a cambiare. E con il secondo figlio, spiega l’ex modella, molti dei trattamenti erano terminati. «Ho fatto il Botox prima di avere i miei due figli. A causa del mio lavoro, era normale prendersi del viso in quel modo. Vedi ogni singolo difetto in te stesso e vuoi sistemarlo, per essere sempre al meglio. Ma quando sono rimasta incinta, mi è stato detto che non era sicuro continuare con il Botox perché può essere dannoso per il bambino». Inoltre, la 26enne spiega che sono cambiati altri aspetti della sua vita privata, compresa la sfera sessuale.

Si ricomincia con i trattamenti

Yazmin racconta che se da un lato erano cambiate molte cose dopo essere diventata mamma, dall’altra era arrivato il momento di prendersi nuovamente cura di se stessa. Cominciando proprio dalla vagina e quindi dai rapporti sessuali. Spiega di aver trovato la descrizione di questa procedura che sfrutta il calore per produrre collagene, in una pagina Facebook. Nella speranza che «renderà i miei orgasmi più intensi e regolari, oltre a migliorarmi laggiù. Anche Stephen, con cui sono stato per sette anni, era entusiasta: sa che, dopo aver avuto un figlio, sono cambiata in quella zona. Dice che sono perfetta, ma che dovrei fare quello che voglio farmi sentire bene». Pare che la procedura possa essere utile anche per le piccole perdite di urina che si verificano durante tosse o starnuti. I trattamenti, spiegano gli esperti, devono essere tre eseguiti a distanza di una settimana uno dall’altro e durano solo otto minuti. Ma i risultati possono durare fino a due anni.