Liste d'attesa in Italia, in media oltre due mesi per una visita. Le differenze tra pubblico e privato

ROMA – Se si ha urgenza di sottoporsi a una visita medica, perché il problema di salute che ci ha colti non può essere preso sottogamba, spesso non resta che rivolgersi alle visite private e a pagamento. Questo perché la media delle liste d'attesa per una visita nel 2017 è stata di oltre due mesi. E si parla di media, ovviamente, perché in certi casi si arriva tranquillamente a 6 mesi se non un anno. Qualcuno direbbe che 'si ha tempo di morire' nel frattempo. Tuttavia, è bene precisare che l'indagine ha preso in considerazione solo le prestazioni mediche senza esplicita indicazione di urgenza.

I tempi biblici

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali, relativi al 2017, il tempo medio delle liste d'attesa è di 65 giorni. Questo dunque quanto emerso da una ricerca commissionata dalla Funzione Pubblica Cgil e condotta dal centro C.R.E.A. Sanità. Si tratta della prima indagine che mette a confronto tempi e costi dovuti alle liste di attesa nell’arco di 3 anni (2014-2017), condotta su un campione di oltre 26 milioni di cittadini (pari al 44% della popolazione) in Lombardia, Veneto, Lazio e Campania. Per cui non essendoci dati relativi alle altre Regioni è probabile che la media sia ancora più alta.

Il confronto

Per stabilire un parametro, la ricerca ha raffrontato i tempi delle liste d'attesa della sanità pubblica con quelli della sanità privata e l'intramoenia. Si è così stabilito che la media è di 7 giorni per il privato e 6 giorni per l'intramoenia. In particolare, è emerso che se si vuole prenotare una visita nel pubblico, per una Rx articolare si dovranno aspettare 22,6 giorni prima di avere un appuntamento, mentre ci vogliono 96,2 giorni per una colonscopia. Per le stesse prestazioni in intramoenia si registrano attese di 4,4 e 6,7 giorni. Nel privato convenzionato si parla di 8,6 e 46,5 giorni e, infine, nel privato a pagamento di 3,3 e 10,2 giorni. I tempi di attesa per una visita specialistica o un esame nella sanità pubblica sono aumentati in 3 anni tra i 20 e i 27 giorni, sempre in media.