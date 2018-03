Per fortuna non lo fanno tutte le mamme, ma non è insolito vedere un simile gesto di affetto tra genitori e figli. Stiamo parlando dell’abitudine di baciare in bocca i propri piccoli. Se per certi versi è una splendida manifestazione d’amore, dall’altra parte potrebbe mettere a repentaglio la salute dei bambini piccoli. Specie i neonati che non hanno ancora visto spuntare i primi dentini da latte. A lanciare l’allarme sono stati alcuni ricercatori del Wimpole Street Dental di Londra.

Niente baci in bocca

Anche alcuni gesti d’affetto possono risultare nocivi. E tra questi – a detta del team di ricerca guidato dal dottor Richard Marques – ci sono anche i baci in bocca ai propri figli. Tra i genitori che hanno quest’abitudine ci sono anche personaggi famosi come il campione di football Tom Brady e il calciatore David Beckham. Ma prima che siano spuntati i primi dentini da latte dispensare baci potrebbe provocare infezioni, anche gravi.

Più vulnerabili con i primi dentini

Secondo Richard Marques, coordinatore dello studio, durante la dentizione i bambini sono particolarmente suscettibili alle infezioni e di conseguenza potrebbero non resistere all’effetto dannosi dei batteri. «Lo smalto è molto più sottile sui denti da latte. Non è forte come lo smalto per adulti, quindi è più probabile che decada», spiega Marques.

Il pericolo saliva

Altro importante problema è rappresentato dal possibile trasferimento della saliva. «Il trasferimento di saliva da genitore a figlio è un rischio in quanto può diffondere batteri (come streptococco mutans) da adulto a bambino. Questo batterio può causare il decadimento dei denti da latte. Può anche influenzare i tessuti molli e le gengive prima che i denti da latte si siano sviluppati», continua Marques. Ma non solo: baciando il proprio figlio possiamo trasmettergli malattie virali come influenza, raffreddore ed herpes.

Altre precauzioni

Se la saliva può danneggiare la salute del proprio figlio significa che ci sono altre precauzioni da adottare. La prima è di non usare le stesse posate, il secondo è di non soffiare sulla sua pappa allo scopo di raffreddarla e il terzo è non bere dallo stesso bicchiere o borraccia.

L’importanza dei controlli

A tutto ciò si aggiunge l’estrema importanza di effettuare controlli dal dentista già in età pediatrica. «Porta il tuo bambino dal dentista regolarmente: possono andare dal dentista già sei mesi quando passa il primo dente. A due o tre anni dovrebbero essere portati dal dentista ogni sei mesi per verificare la presenza di anomalie e controllare come si stanno sviluppando i loro denti. La prevenzione è la chiave. Preferiremmo aiutare i bambini a non far cariare i loro denti, prima di ogni altra cosa», conclude Marques.