Donna ha un colpo di tosse forte e si rompe l’arteria

Quest’anno l’influenza ha fatto parecchi danni a causa delle enormi complicanze che si sono verificate anche nei soggetti più giovani. Questa volta, tuttavia, uno strascico delle classiche malattie da raffreddamento ha provocato un fatto alquanto raro che, potrebbe accadere a chiunque – seppur le possibilità sono estremamente remote. Durante un colpo di tosse, infatti, una donna di Sondrio ha assistito alla rottura di un’arteria. Ecco cosa è accaduto subito dopo.

Tosse forte

A tutti noi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di avere un colpo di tosse più forte di un altro. Ma a una povera donna Valtellinese di 58 anni, ha causato un danno incredibile provocando la rottura dell’arteria tiroidea. L’evento gli stava impedendo di respirare, tuttavia, grazie all’intervento tempestivo dei medici ora è salva.

Corsa all’ospedale Morelli

Appena dopo aver tossito, la vittima ha accusato un senso di soffocamento improvviso per questo motivo è stata trasportata con urgenza presso l’ospedale Morelli di Sondalo, in provincia di Sondrio. I medici, appena hanno visitato la donna, si sono accorti che si trattava di un problema particolarmente delicato che stava minacciando seriamente la vita della paziente. L’ematoma che si stava formando, infatti, si stava posizionando tra le vertebre cervicali, la trachea e l’esofago.

Due interventi chirurgici

Per salvare la donna, l’equipe del reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale Morelli ha dovuto effettuare due interventi chirurgici. Il secondo, in particolare, è stato necessario per rimuovere l'ematoma. Ed è stato eseguito dal team di chirurgia toracica, guidato dal dottor Claudio Della Pona in collaborazione con quello di Chirurgia generale. Si è trattata di un’operazione non semplice che ha messo in evidenza tutta la competenza dei medici del Morelli. Non a caso Giuseppina Panizzoli, direttore generale dell'Asst Valtellina-Lario, sottolinea «quanto sia elevata la professionalità degli operatori di ASST ValtLario, come singoli e in team».

Un evento rarissimo

Per quanto possano spaventare eventi di questo genere è importante sottolineare che si tratta di casi rarissimi. «In letteratura, dal 1930 a oggi, esistono solo 15 casi al mondo di rottura spontanea dell'arteria tiroidea inferiore a causa di un colpo di tosse o di pressione provocata da uno sforzo fisico - spiega ad Ansa il primario della struttura ospedaliera in Valtellina, Gian Luca Canu. Si tratta di situazioni molto rare e, nella fattispecie che ha colpito la nostra paziente, ha prodotto un grosso ematoma, localizzato tra la vertebra cervicale, la trachea e l'esofago, posizione che minacciava di toglierle del tutto il fiato».