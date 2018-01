Milano, nasce l'associazione di professionisti Amici della Sanità

MILANO - Professionisti in campo per la sanità: nasce a Milano l'associazione 'Amici della Sanità', guidata da Armando De Angelis, con lo scopo di informare i cittadini sulle tematiche relative alla loro salute. «Vogliamo rendere i cittadini consapevoli delle tante eccellenze in ambito sanitario - spiega De Angelis - Il nostro obiettivo sarà quello di essere una forza aggregante in grado di mettere in sinergia organizzazioni, enti, soggetti interessati al tema, con conseguente accrescimento culturale e professionale. Ciò avverrà attraverso la promozione di attività culturali, convegni, dibattiti e seminari, nei quali si farà luce sullo stato della sanità nel nostro Paese in generale e in Lombardia, in particolare».

«La sanità - evidenzia Luigi Pagliuca, consigliere dell'associazione - riveste ovviamente un ruolo fondamentale nel nostro paese e un grande contributo può arrivare proprio dai professionisti, anche se appartenenti a settori diversi. Fondamentale, dunque, accrescere le competenze in risposta ai tanti cambiamenti del comparto».

I componenti del Consiglio direttivo dell'associazione sono anche Antonio Giovanni Mobilia (vicepresidente), Giovanni Bertoni (segretario) e i consiglieri Filippo Bergamino e Laura Pigoli.