Medici rimuovono lampadine a led dai polmoni di una bambina

Fa quasi sorridere ciò che si presenta (quasi) ogni giorno di fronte agli occhi stupiti di molti chirurghi. In tutto il mondo, infatti, si assiste agli episodi e ai racconti più incredibili. C’è chi ha estratto stuzzicadenti nel cuore, chi giocattoli della Playmobil dall’apparato respiratorio, e chi chiodi arrugginiti nello stomaco. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. E per ogni età: infatti recentemente un’equipe medica è stata costretta ad estrarre una lampadina a led nei polmoni di una bambina molto piccola. Ecco i dettagli della vicenda.

Tosse e febbre

Il suo nome è Ariba, ed è una bambina originaria di Chiplun (India). La piccola aveva solo sette mesi e da alcuni giorni mostrava una tosse molto forte e febbre anomala. Per questo motivo i suoi genitori hanno scelto di portarla a un centro medico vicino. Il personale sanitario inizialmente non aveva capito di cosa si trattasse: fu un approfondimento diagnostico a svelare il mistero.

Richiesta di intervento

I medici hanno voluto eseguire una radiografia per capire cosa si trovasse nel corpicino della piccola. È stata proprio la lastra a evidenziare un corpo estraneo a livello dei polmoni. Tuttavia, per l’intervento è stato necessario attendere una settimana, eseguito presso l'ospedale Bai Jerbai Wadia Hospital for Children.

Un cellulare giocattolo

Durante l’operazione, eseguita con una tecnica mini invasiva come una broncoscopia, i medici sono riusciti a rilevare la presenza di una lampadina a LED. Questa è stata prontamente rimossa dal polmone della bambina di soli sette mesi. L’intervento è stato molto veloce e sono occorsi solo due minuti. Pare che la lampadina sia stata ingoiata accidentalmente mentre giocava con un cellulare giocattolo.

Una sorpresa

I medici solo durante l’intervento hanno scoperto che il corpo estraneo era una lampadina a Led. «Dopo la broncoscopia il corpo estraneo è stato estratto in soli 2 minuti usando una semplice pinza. Con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che si trattava di una lampadina LED da 2 cm, la quale non era stata identificata nemmeno dopo le varie lastre», spiegano i medici.

Bronchi pieni di tessuto di granulazione

«Gli antibiotici sono stati somministrati soprattutto nel momento in cui è stata eseguita la broncoscopia perché il bronco completo era pieno di tessuto di granulazione causato dal lungo tempo di permanenza del corpo estraneo. Un ciclo endovenoso di antibiotici e steroidi è stato somministrato per 2 giorni al fine di eliminare l'infezione e le granulazioni delle vie aeree che hanno bloccato il corpo estraneo», ha ci dichiarato il dottor Divya Prabhat, capo del dipartimento ENT, dell'ospedale Bai Jerbai Wadia.